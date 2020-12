vor 36 Min.

Süße Feenküsse

Gabriele Mayer liebt das schneeweiße Gebäck

Adventszeit ist Plätzchenzeit: Vanillekipferl, Spritzgebäck oder Dominosteine. Das Landsberger Tagblatt ist auf der Suche nach den besten süßen Rezepten in der Vorweihnachtszeit. Und unsere Leser haben uns schon eifrig ihre Backanleitungen geschickt. Das heutige Rezept für Feenküsschen stammt von Gabriele Mayer.

Zutaten für den Mürbteig: 250g Mehl, 1Msp. Backpulver, 125g Zucker, 1 Vanillezucker, 3 Eigelb, 125g Mandeln und 200g Butter.

Zutaten für das Baiser: 6 Eiweiß, 390g Zucker, etwas Zitronensaft, 1/2 TL Speisestärke, etwa 45 Toffifees.

Zubereitung: Aus den angegebenen Zutaten einen Mürbteig herstellen und anschließend etwas kühl stellen. Eiweiß steif schlagen, den Zucker langsam einrieseln lassen und Zitronensaft dazugeben. Am Schluss etwas Speisestärke unterheben.

Kleine runde Plätzchen ausstechen und auf jedes Plätzchen ein Toffifee mit der Wölbung nach oben legen. Anschließend das steif geschlagene Eiweiß in einen Spritzbeutel mit einer Sterntülle füllen und auf die Toffifees spritzen, so, dass sie schön bedeckt sind. Im vorgeheizten Backofen bei 140 Grad etwa 30 Minuten backen. Was ihr an den Feenküsschen so gefällt, beschreibt Gabriele Mayer so: „Sie sind süß und das Baiser zergeht auf der Zunge und sie sind schnell zu machen und machen was her.“ (lt)