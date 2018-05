TSV Landsberg: Bereit für einen Neuanfang

So weh der Abstieg aus der Bayernliga tut - er hat auch Chancen für den TSV Landsberg. Redakteur Dominic Wimmer schätzt die Lage des Fußballklubs ein.

Aller guten Dinge sind drei. Eigentlich. Zweimal hat sich der TSV Landsberg in den beiden Vorjahren über den Umweg Relegation in der Bayernliga gehalten. An einem an Dramatik kaum zu überbietenden letzten Spieltag hat es diesmal nicht gereicht. Der direkte Abstieg in die Landesliga ist besiegelt. Wirklich überraschend war er nicht. Zu unkonstant waren die Leistungen in diesem Jahr. Zu selten konnte das Team spielerisch überzeugen – auch wenn in vielen Spielen oft Pech dabei war. Ob es zum dritten Mal in Folge in der Relegation mit dem Klassenerhalt geklappt hätte, darf bezweifelt werden.

Kommt Salemovic zurück?

Vielleicht hat der Abstieg auch etwas Gutes. Nach zwei Jahren Dauerabstiegskampf in der Bayernliga ist es an der Zeit, einen personellen Umbruch einzuläuten. Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern, dass Muriz Salemovic als Spielertrainer zurückkehren soll. Mit ihm würde der Verein einen Zauberfuß zurückgewinnen und könnte mit einigen anderen neuen Gesichtern in der nächsten Landesligasaison durchaus eine gute Rolle spielen.

