19:06 Uhr

TV-Duell: Nicht mehr David gegen Goliath

Der Landsberger Abgeordnete Ludwig Hartmann ist der Spitzenkandidat der Grünen. Was er nach dem Aufeinandertreffen mit Ministerpräsident Markus Söder sagt.

Von Gerald Modlinger

So etwas hatte es in Bayern noch nie gegeben: Ein Fernsehduell vor einer Landtagswahl, bei dem der Spitzenkandidat der Grünen gegen einen amtierenden Ministerpräsidenten der CSU antritt. Am Mittwochabend war es so weit. Ludwig Hartmann nahm es mit Markus Söder auf. Die zeitgleiche Sitzung des Landsberger Stadtrats musste ohne den 40-jährigen Landtagsabgeordneten stattfinden. Am Donnerstagnachmittag haben wir Ludwig Hartmann nach der letzten Plenarsitzung des Landtags vor der Wahl und einem Interviewtermin kurz am Telefon erreicht.

Herr Hartmann, macht es einen Unterschied, ob man nur Spitzenkandidat der Grünen ist oder ob man zum Herausforderer des Ministerpräsidenten avanciert?

Hartmann: Also erst einmal, das Duell hat richtig Spaß gemacht, und Herausforderer zu sein ist schon eine andere Rolle. Wenn man richtig mit dem Ministerpräsidenten diskutieren kann, das ist eine ganz andere Liga. Es ist ein gutes Gefühl, wenn einen die Menschen positiv wahrnehmen, und wenn in den Nachrichten von Augenhöhe gesprochen wird. Am Anfang hatte das ja eher was von David gegen Goliath. Wir wollten über Inhalte reden und ich bin überzeugt, dass es uns gut gelungen ist, die Themen zu setzen und zu verdeutlichen, für was wir Grünen stehen und für was der Ministerpräsident steht. Für uns war das durchaus ein Punktsieg.

Waren Sie eher angespannt oder gelassen?

Hartmann: Dass wir beide am Anfang angespannt waren, hat man mitbekommen: Ich habe schneller geredet und auch beim Ministerpräsidenten hat man gemerkt, dass er nervös gewirkt hat. Thematisch habe ich mir keine Sorgen gemacht. Aber Herr Söder ist schnell im Kopf, das ist keine Frage.

Eigentlich konnten Sie ja nicht verlieren, denn bei der Landtagswahl am 14. Oktober geht es ja nicht um die Frage, wer auf Platz eins kommen wird, oder?

Hartmann: Sie können an einem solchen Abend sehr viel verlieren – das kennt man aus früheren TV-Duellen. Eine unglückliche Formulierung und Sie laufen in den sozialen Netzwerken rauf und runter.

Wie lange und auf welche Weise haben Sie sich auf das Fernsehduell vorbereitet?

Hartmann: Den Mittwoch habe ich mir dafür relativ freigemacht. Da haben wir in einem kleinen Team überlegt, wie wir die Inhalte rüberbringen können. In der Sendung lief das nicht wie bei einem Kanzlerduell, bei dem die Themenbereiche feststehen. Bei uns waren keinerlei Themenblöcke festgelegt. Wir hatten gar nichts, und deshalb herrschte eine ganz andere Anspannung als in einer typischen Politiker-Talkrunde zu einem bestimmten Thema.

Hat es nach der Sendung noch ein Gespräch zwischen Ihnen und dem Ministerpräsidenten gegeben?

Hartmann: Wir sind raus zu den Medien, haben unsere Statements abgegeben, uns gegenseitig gelobt für den respektvollen Umgang und sind dann zeitig aufgebrochen. Am Donnerstag ist ja mein Sohn drei Jahre alt geworden und da wollte ich beim Frühstück dabei sein.

Gibt es schon einen Termin und einen Ort, an dem Sie und Herr Söder eine gemeinsame Wanderung durch Bayern unternehmen, von der am Ende der Sendung die Rede war?

Hartmann: So weit sind wir noch nicht gekommen. Ich wäre dafür, dass wir mal im Ammergebirge anfangen und dann im Steigerwald weitermachen.

Themen Folgen