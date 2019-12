TV-Show: Schlagzeuger aus Riederau will "Supertalent" werden

Plus Die "Alpin Drums" sind am Samstag in der Castingshow „Das Supertalent“ zu sehen. Schlagzeuger Hans Mühlegg aus Riederau gilt als musikalisches Multitalent.

Sie trommeln auf Alltagsgegenständen wie Werkzeugkisten oder Milchkannen: die „Alpin Drums“ aus Riederau. Das sind die Schlagzeuger Hans Mühlegg (50), Jörg Regenbogen (41), Bodo Matzkeit (52), Raimund Bierling (52) und Thomas Gugger (52). Die Clips des Percussion-Quintetts wurden in den sozialen Netzwerken bereits millionenfach angeklickt. Es folgten Gastspiele in TV-Shows, Auftritte in ganz Europa und im Oman. Jetzt treten sie in der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ auf.

Wie der Auftritt der "Alpin Drums" bei der Jury ankommt, erfahren die Zuschauer am Samstag, 7. Dezember, ab 20.15 Uhr in der zwölften Folge von „Das Supertalent“ bei RTL. In dieser Staffel, die im August aufgezeichnet wurde, sitzt neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell die Sängerin, Entertainerin und Influencerin Sarah Lombardi in der Jury. Die drei Juroren suchen gemeinsam das aus ihrer Sicht spektakulärste Unterhaltungstalent. Die Showreihe wird von Daniel Hartwich moderiert. Das große Finale ist am 21. Dezember live aus den MMC Studios in Köln zu sehen. Und vielleicht sind Hans Mühlegg und seine Bandkollegen dabei.

Mühlegg betreibt auch eine Schlagzeugschule

Hans Mühlegg ist im Landkreis kein Unbekannter. "Fretless", "Stimulators", "Alpin Drums" sind die Bands und Formationen, in denen Mühlegg wahlweise am Setup sitzt oder für die Percussion zuständig ist. Der Riederauer Schlagzeuger fährt mehrgleisig. Er ist Mitglied in einigen Bands, wird für alle möglichen Auftritte engagiert und unterhält seit ein paar Jahren seine eigene Schlagzeugschule in Riederau.

Nach seiner Schulzeit machte Mühlegg zunächst eine Lehre. Dann ging sein Interesse immer mehr in Richtung Musik. Mühlegg studierte an der Münchner Latin Percussion School und vertiefte sein Können bei Aufenthalten in Afrika und Mittelamerika. Die Band "Fretless" hat er mitgegründet. Mit den Alpin Drums war er öfter im Bayerischen Fernsehen zu sehen und mit der Trommelshow auch im Prinzregententheater. Die Stimulators sind mit ihrer Mischung aus Ska, Latin und Blues erfolgreich. Mit „Bourbon Street“ trat er schon in der Dießener Musiknacht auf.

Für die landsberger bühne als Schlagzeuger aktiv

Das zweite Standbein sind die Auftritte, für die Mühlegg als Solist, beziehungsweise ohne Bandanhang engagiert wird. So war er 2013 bei der Inszenierung von „Im Weißen Rössl“ der landsberger bühne als Schlagzeuger dabei und spielte beim Seefest in Dießen. Einer der Höhepunkte war für den seit 25 Jahren freischaffenden Musiker vor etlichen Jahren die Zusammenarbeit mit Regisseur Christian Stückl in den Kammerspielen. Auch für Studioproduktionen werde er immer mal wieder geholt oder spiele auch mal Clips ein.

