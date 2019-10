TV-Show "Trecker Babes": Theresa aus Obermeitingen ist dabei

Plus Die 23-jährige Obermeitingerin Theresa ist am Sonntag in der Kabel1-Serie "Trecker Babes" zu sehen. In unserem Interview spricht sie über Klischees und ihre Liebe zur Landwirtschaft.

Junge Frauen am Steuer großer Maschinen. Derzeit läuft die TV-Serie "Trecker Babes" auf Kabel1. Wie wird man aber zum „Trecker Babe“? Indem man ein Faible für die Landwirtschaft und das Traktorfahren hat. Und das hat die 23-jährige Theresa aus Obermeitingen, die mit ihrem Alias-Namen „Resi Diesel“ auftritt. Im Interview mit dem Landsberger Tagblatt spricht sie über gigantische Maschinen, Klischees und ihren Traumberuf."

1100PS, 17 Tonnen Gewicht, eine Arbeitsbreite von 10,5 Metern: Der Big X ist eine Monstermaschine. Sie steht bei Lohnunternehmer Johann Seeger in Untermeitingen und ist für „Trecker Babe“ Theresa ihr Arbeitsgerät für die gleichnamige Doku-Sendung auf Kabel1. Am vergangenen Sonntag ist die zweite Staffel „Trecker Babes“ gestartet, und die 23-jährige Theresa aus Obermeitingen wird in der nächsten Folge mit dem Häcksler zu sehen sein.

Theresa hat eine ganz spezielle Lieblingsmarke

„Ich find’s cool, Maschinen zu fahren", sagt Theresa. Ein kleines, sprachliches Problem hat sie mit dem Format: „Trecker, das ist Norddeutsch. Bei uns heißt das Bulldog.“ John Deere, das ist ihre Lieblingsmarke bei den landwirtschaftlichen Zugmaschinen.

Theresa aus Obermeitingen steuert schweres Gerät. Die 23-Jährige ist selbstständige Betriebshelferin und lenkt auch gigantische Maschinen wie den Häcksler Krone Big X. Am Sonntag ist die junge Frau einer TV-Doku zu sehen. Bild: Thorsten Jordan

Landwirtin war nicht ihr erstes Berufsziel, sie lernte Zahnarzthelferin. Über ihren damaligen Freund kam sie zur Landwirtschaft und entdeckte ihre Leidenschaft dafür. „Wähle einen Beruf, den du liebst, dann brauchst du nie mehr zu arbeiten“, dieser Leitspruch habe sich für sie erfüllt. Theresa machte eine Ausbildung in der ländlichen Hauswirtschaft und absolviert gerade ihre Meisterprüfung: „Die praktische Prüfung war vergangene Woche und im Februar ist die schriftliche.“ Daneben lernt sie noch Landwirtin in der Abendschule.

Der Job als Zahnarzthelferin hat "Resi Diesel" nicht erfüllt

Ihr Geld verdient Theresa als selbstständige Betriebshelferin, aktuell ist sie in Mindelheim tätig. Das heißt, sie hilft auf Betrieben aus, in denen die Bäuerin erkrankt ist. „Ich gehe viel in den Stall“, erklärt Theresa, und sie arbeite gerne draußen. Immer wieder in neue Betriebe, in neue Familien zu kommen, das ist sie mittlerweile gewohnt. Und vor der Kamera zu stehen auch schon ein wenig: 2019 war Theresa Model für den Kalender der Jungbauernschaft. 2020 ist sie auch im Kalender des Landmaschinenherstellers Krone zu sehen. Und dann kam über Instagram ein Anschreiben der Produktionsfirma von „Trecker Babes“. Anfangs zögerte Theresa noch.

Als Betriebshelferin ist Theresa auf verschiedenen Höfen im Einsatz

Darstellerin in dieser Kabel1-Doku zu sein, hat doch eine andere Reichweite, als für einen Kalender zu modeln. „Da wird man dann überall erkannt.“ Bisher hat sie jedoch nur positive Reaktionen auf ihre Modelaktivitäten bekommen. Und auch die Höfe, auf denen sie als Betriebshelferin arbeitete und arbeitet, unterstützen sie und gaben ihr für die Foto- und TV-Termine frei.

Sie entschied sich für eine Teilnahme, denn sie mag es nicht, wenn in der Öffentlichkeit nur ein klischeehaftes Bild von der Landwirtschaft gezeigt wird. In der Doku hat sie die Aufgabe, für den befreundeten Lohnunternehmer in Untermeitingen mit dem Häcksler zu fahren. Theresa saß zum ersten Mal auf dem großen Häcksler und hatte eine herausfordernde Aufgabe zu bewältigen: Zu häckseln war nämlich kein Silomais, sondern Silphie, eine sonnenblumenartige Energiepflanze, die in Biogasanlagen eingesetzt wird. „Die wächst nicht in der Reihe wie der Mais.“

Theresa bei "Trecker Babes": Bei der Feldarbeit ist Präzision gefragt

Also heißt es Spur halten, damit das Feld sauber abgeerntet wird. „Man muss darauf achten, dass das Silomaisgebiss nicht verstopft.“ Gebiss nennt sich der vordere Bereich, der die Pflanzen erfasst und häckselt. Über den „Turm“, ein großes Rohr, wird das Häckselgut sofort auf einen neben dem Häcksler fahrenden Anhänger geblasen. Große körperliche Kräfte braucht es nicht, um die riesigen Maschinen zu fahren. „Aber man muss immer konzentriert sein“, sagt Manuel, der Junior-Chef der Firma Seeger, der auch zum Fototermin gekommen ist. Ein Joystick zum Fahren, ein Display, das die unterschiedlichsten Funktionen anzeigt, und viele Knöpfe und Schalter für die Hydraulik der Maschine – das gilt es zu beherrschen. Nur beim Vorbereiten der Maschinen brauche es körperliche Kräfte, sagt der Lohnunternehmer. Aus seinem Metier berichtet er, dass auch immer mehr Frauen für Lohnunternehmen tätig seien.

Wenn eine Frau von einem großen Schlepper oder gar einem Häcksler oder Mähdrescher steigt, da komme schon mal ein Spruch, „aber wenn man arbeiten kann, wird das schnell akzeptiert“, schildert Theresa ihre Erfahrungen aus der Landwirtschaft. Sie kennt das auch als Betriebshelferin: „Da stutzt schon mal jemand, wenn eine Blondine mit rosa Taschen auf der Latzhose ankommt. Aber wenn man arbeiten kann, gibt sich das schnell.“

Termin Am Sonntag, 3. November, ab 20.15 Uhr auf Kabel1 beweist Resi Diesel auch im Fernsehen, dass sie arbeiten kann, und zwar mit einer Monstermaschine.

