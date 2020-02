vor 22 Min.

Tafel, Kindergarten und Krippe

Drei Landsberger Einrichtungen sind vorerst unter einem Dach

Die Schlossbergschule in Landsberg hat bald eine neue Zwischennutzung. Mit der Lebensmittelausgabe der Landsberger Tafel und Kinderbetreuungseinrichtungen soll das Gebäude laut Pressemitteilung der Stadt Landsberg zwischenzeitlich genutzt werden.

Nachdem die Mittelschüler im September in ihre neue Schule im Landsberger Westen umgezogen waren, bleibt die Schlossbergschule nicht lange leer. Bald werden die Räume laut Pressemitteilung von gleich drei unterschiedlichen Einrichtungen genutzt werden: Der Kindergarten Heilig-Kreuz soll saniert werden und die vier Kindergartengruppen und eine Kinderkrippengruppe würden bis zur Fertigstellung in den historischen Teil der Schlossbergschule ziehen. In dieser Zeit soll auch eine weitere Kinderkrippengruppe aufgebaut werden. Die Stadt werde im Anbau der Schule jeweils eine Gruppe Kindergarten und Kinderkrippe aufbauen. Diese werden dann in den Reischer Talweg umziehen, wenn die Kindertagesstätte dort errichtet sein wird. Ebenfalls in den Anbau einziehen werde die Tafel, die dorthin die Lebensmittelausgabe verlagern werde, bis die Räume beim Roten Kreuz in der Ehrenpreis-/Gotenstraße bezugsfertig sind. Die Leiterin der Tafel, Marlies Klocker, und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter verschafften sich bei einer gemeinsamen Ortsbesichtigung einen persönlichen Eindruck.

An der Schlossbergschule können laut Pressemitteilung die Fahrzeuge der Tafel eingestellt werden, es sei ein Parkplatz am Gebäude für die ehrenamtlichen Mitarbeiter vorhanden und der Anlaufpunkt liege recht zentral und sei gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der Umzug wird nun organisiert, und schon bald kann die Tafel an bedürftige Landsberger Lebensmittel am neuen Standort ausgeben.

Ein Datum ist laut Auskunft der Stadt für alle drei Interimslösungen bindend: Mitte 2022 müssen die Gebäude, die aktuell gebaut oder saniert werden, fertiggestellt sein. Denn dann stehen die Sanierung und der Umbau der Schlossbergschule an. In Zukunft sollen die Grundschule am Spitalplatz und die Grundschule in der Pössingerstraße in der Schlossbergschule zusammengefasst werden. Über die weitere Nutzung dieser Gebäude gibt es laut Auskunft der Stadt noch keinen Beschluss. (lt)

