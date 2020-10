18:54 Uhr

Tag der Deutschen Einheit: 30 Jahre Ost-West-Geschichte in Landsberg

Plus Am 3. Oktober jährt sich die deutsche Wiedervereinigung zum 30. Mal. Menschen, die aus der ehemaligen DDR nach Landsberg gekommen sind, erzählen ihre Lebensgeschichte.

Von Julia Greif und Thomas Wunder und Gerald Modlinger

Am Samstag jährt sich die deutsche Wiedervereinigung zum 30. Mal. Dann wird der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Seitdem hat es einige Menschen von Ostdeutschland in den Landkreis Landsberg verschlagen. Wie fühlen sie sich in ihrer neuen Heimat? Gibt es ihrer Meinung nach noch das „Ossi-Wessi-Denken“?

Kai-Uwe Möschler war elf Jahre alt, als die Mauer 1989 fiel. Zu diesem Zeitpunkt lebte er bereits drei Jahre in Landsberg. Seine Eltern reisten 1986 per Ausreiseantrag aus der DDR aus. „Sie wollten nicht, dass mein Bruder und ich in der DDR aufwachsen“, erzählt der 42-Jährige. Die Familie kam mit fünf Mark in der Tasche im Flüchtlingslager in Gießen ( Hessen= an, über mehrere Stationen kam sie nach Landsberg. Nach der Grenzöffnung konnten sie nun auch die Verwandten, die in Dresden geblieben waren, besuchen. Kai-Uwe Möschler fährt jedes Jahr zwei bis drei Mal nach Dresden und besucht seine Verwandtschaft. Dort sei auch eher sein gefühltes Zuhause, „durch meine persönliche Geschichte und was ich als Kind erlebt habe“.

Heute spürt er keine Vorbehalte mehr

In Landsberg hat sich der Feinsattler mit seiner Werkstatt niedergelassen. Dort hat er seinen Freundeskreis. „Hier habe ich meinen Platz gefunden, aufgebaut und erkämpft.“ Dreiviertel seines Lebens hat er in Landsberg verbracht. Als er in Bayern ankam, sei er noch von Mitschülern verprügelt und von Spielplätzen heimgeschickt worden. Heute spüre er keine Vorbehalte mehr. „Die letzten fünf, sechs Jahre hat sich das gewandelt. Wenn die Leute hören, dass ich aus Dresden komme, wird das inzwischen positiv aufgefasst, weil inzwischen viele Leute dort waren.“

Seit 1990 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Landsberg und Waldheim in Sachsen. Der ehemalige Stadtrat Jost Handtrack, der aus der Nähe von Waldheim stammt, und vor der Wende nach Bayern kam, hatte mit seinem Waldheimer „Sandkastenfreund“ Dietmar Hack schon immer wieder über die Idee einer Städtepartnerschaft gegrübelt. Die Zeit kam den beiden zuvor. Noch während Handtrack und Hack die beiden Städte einander näherbringen wollten, fiel der Eiserne Vorhang.

Eigentlich sollte die Städtepartnerschaft gefeiert werden

Und nach einigem Hin und Her unterzeichneten Waldheims Bürgermeister Karl-Heinz Teichert und Franz Xaver Rößle, damaliger Oberbürgermeister der Stadt Landsberg, am 10. November 1990 die Partnerschaftsurkunde in Waldheim. Vor allem beim verheerenden Hochwasser im Jahr 2002 zeigte sich, dass diese Freundschaft nicht nur auf dem Papier existiert. Die Landsberger halfen schnell und unbürokratisch. Eigentlich wollten beide Städte 30 Jahre Partnerschaft am 3. Oktober 2020 groß feiern, wie Stadtrat Harry Reitmeir (CSU) verrät. Er ist Referent für die Städtepartnerschaften. Doch die Corona-Pandemie mache eine Festveranstaltung derzeit nicht möglich.

Olaf Benirschke ist Fan des HC Landsberg und des TSV 1860 München. Bild: Thorsten Jordan

Olaf Benirschke kam erst nach der Wende nach Westdeutschland. Bei Hilti in Kaufering fing er im Jahr 2000 an. Während er bei der Arbeit neben anderen Ostdeutschen kein Exot war, fand er außerhalb der Arbeit neue Freunde in Landsberg, seit er beim EV und HC Landsberg aktiv war und ist. Vor einigen Jahren hat er seine Mutter aus der alten Heimat zu sich nach Landsberg geholt. Heute wohne auch fast seine ganze Familie im Umkreis.

Freunde, die in Ostdeutschland geblieben sind, sieht der 49-Jährige einmal im Jahr. Als er vor 20 Jahren herkam, sei ihm schon einmal ein Spruch zum Soli an den Kopf geworfen worden – aber ansonsten habe er keine negativen Erfahrungen gemacht. Olaf Benirschke hat neben dem Eishockey noch eine zweite sportliche Leidenschaft: Er ist Fan des TSV 1860 München. Seine Landsberger Eishockey-Freunde hätten ihn ins Fußballstadion mitgenommen, seitdem ist er Fan geblieben. Außerdem hätte dieser Verein eine Sache mit dem FC Chemnitz gemeinsam: die himmelblaue Farbe im Vereinswappen.

Martina Schoeneich aus Dießen ist in Zeitzeugenportalen aktiv. Bild: Thorsten Jordan

Martina Schoeneich aus Dießen und ihr verstorbener erster Mann wollten bereits 1979 die DDR verlassen. Nach zwei Jahren mit Schikanen und Stasi-Bespitzelung, Aberkennung der Staatsbürgerschaft und dem zwangsweisen Verkauf ihres Hauses durften sie mit ihren zwei Töchtern am 11. November 1981 ausreisen. Seit 1992 lebt Schoeneich in Dießen. Um die Erinnerungen an diese Zeit auch an die nachfolgenden Generationen weiterzutragen, ist Martina Schoeneich im 2009 von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gegründeten Zeitzeugenportal aktiv.

Haben sich ihre Erwartungen im Westen erfüllt? „Ja, die haben sich erfüllt“, sagt die heute 67-Jährige – und meint damit nicht nur die in der DDR vermisste Reisefreiheit. Es müsse niemand mehr Angst haben, wenn er seine Meinung frei äußert, man müsse keine schlimmen Konsequenzen fürchten, weil einen selbst Menschen verraten, die man zu seinen Freunden zählt, und ihre Töchter hätten studieren können, was sie wollten.

"Ossi" wurde sie nie genannt

Als die Wende für alle kam, war Schoeneich längst im Westen etabliert. „Ossi“, eine Bezeichnung, die ab 1989 in aller Munde war, sei sie nie genannt worden. Für sie selbst sei der 9. November 1989 (Mauerfall) das wichtigere Datum als der 3. Oktober 1990 gewesen. Es sei ihr auch schnell klar gewesen, dass es auf eine Wiedervereinigung hinauslaufen werde. Hätte es sich angesichts dessen noch ein paar Jahre in der DDR aushalten lassen ohne die Demütigungen als Ausreisewillige erdulden zu müssen? „Nein“, sagt Schoeneich, „man muss auch die acht gewonnenen Jahre sehen.“ Und in den 70er-Jahren „hat mit dieser Möglichkeit keiner gerechnet“.

