vor 35 Min.

Tanzstudio Ammersee: Die Kinder trippeln anmutig im Tütü

Im Landsberger Stadttheater begeistern natürlich wieder die ganz kleinen Tänzerinnen. Alle zeigen ein Kaleidoskop aus verschiedenen Tanzrichtungen.

Von Bärbel Knill

Ein fantastisches, bunt schillerndes Bild mit hoch konzentrierten und motivierten Tänzerinnen und Tänzern, vor allem jung, aber auch erwachsen, bot sich dem Zuschauer der drei Vorführungen des Tanzstudios Ammersee im Landsberger Stadttheater. Eine gute Gelegenheit für die Tanzschüler unter der Obhut von Studioleiterin Chetan Karla Bosàk, einmal echte Theaterluft zu schnuppern.

19 bezaubernde Choreografien

19 kleine, ganz bezaubernde Choreografien hatten sich die Tanzlehrerinnen und -lehrer Chetan Karla Bosàk, Susanne Emmersberger, Gunther Henne, Sandra Michel-Falk, Marianne Kopetschek, Läm Phetnoi und Eva Seidl ausgedacht. Und nach dem Aufmarsch aller Teilnehmenden zum Schlussapplaus zu schätzen, waren es rund 50 Tänzerinnen und Tänzer, von ganz klein bis ins reife Erwachsenenalter. Sie alle gaben ihr Bestes, und die Zuschauer bekamen einen Überblick über die vielen verschiedenen Stilrichtungen des Tanzes, von klassisch bis modern, von Chopin bis Hip-Hop.

Bei jedem Auftritt wollte man ein entzücktes „Aah“ ausrufen, wenn die kleinsten Tänzerinnen im Gold-Tütü oder ganz in Weiß auf die Bühne trippelten.

Zwischen Anmut und Breakdance

Anmutig reichten sie sich zum Reigen die Hände und machten elegante Bewegungen mit den Armen. Wenn hin und wieder eine kleine Tänzerin drauskam, war es besonders süß anzusehen, wie sie von den anderen wieder eingefangen wurde. Denn die meisten kleinen Ballerinen waren sich des Ernstes ihres Auftritts sehr bewusst.

Einen deutlichen Kontrast bildeten die Jungs mit ihrer Breakdance-Gruppe unter der Leitung von Läm Virat Phetnoi. Mit schwarzen Jeans und weißen T-Shirts im lässigen Outfit zeigten sie, was sie bereits an Akrobatischen Figuren gelernt hatten. Lehrer Phetnoi gab am Ende durch seinen eigenen Tanz einen Ausblick, wohin das führen kann, und erntete großen Jubel. Die jugendlichen Mädchen zeigten im klassischen Ballett (zauberhaft in Weiß zu Chopin) oder im modernen kreativen Tanz (Junior Dance Company) charmante bis frech-ausdrucksstarke Präsentationen, die schon mit Spitzentanz oder anspruchsvollen modernen Tanzfiguren aufwarteten.

Auch auf Popsongs wurden intensive, mitreißende Choreografien erarbeitet, und hier waren auch Tänzerinnen im reiferen Alter dabei.

Jede Szene wirkte noch zusätzlich eindrucksvoll durch die stets unterschiedlich und wunderschön gestalteten Kostüme und durch die exquisit ausgewählte Musik. So entstand ein Kaleidoskop aus ganz verschiedenartigen kleinen Szenen, die ein lebendiges und erstaunliches Bild ergeben: Hier begeistern sich Menschen, von klein bis groß, für den Tanz, und sie schufen mit ihrer Hingabe und ihrem Engagement eine ganz wunderbare Vorführung.

