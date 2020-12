11:20 Uhr

„Tatort“ mit dem Landsberger Anwalt Joachim Feller

Plus Landsberg ist ein Landkreis, in dem viele Filmschaffende leben. Und so gibt es auch immer wieder mal eine Filmrolle für die Landsberger. Heute ist Rechtsanwalt Joachim Feller im "Tatort" zu sehen.

Von Alexandra Lutzenberger

Es ist zwar ein ungewöhnlicher Sendetermin, aber der „Tatort“ des in Landsberg wohnenden Regisseurs Tom Bohn kommt am Samstag, 26. Dezember, im Fernsehen.

Dreharbeiten machen dem Landsberger Anwalt Spaß

Und nicht nur Regisseur Bohn und eine der Hauptdarstellerinnen, Lucy Bohn (LT berichtete) aus „Unter Wölfen“, sind aus dem Landkreis, sondern auch der in Landsberg ansässige Anwalt Joachim Feller spielt eine kleine Rolle. „Ich war jetzt bei zwei ,Tatorten‘ dabei und es hat Spaß gemacht“, sagt Feller. Ein Interview mit ihm lesen Sie in einer der nächsten Ausgaben.

