00:38 Uhr

Technik, Taktik, Psyche

Mentaler Trainingskurs

Acht Mädels vom DAV Landsberg/Ammersee setzten sich ein Wochenende lang mit Technik, Taktik und Psyche beim Mountainbiken rund um die Dießener Hütte auseinander. In kurzen Impulsvorträgen erarbeiteten sie mit Sport- und Diplompsychologin Sofie Bergfeld, wo es beim Biken mentale Knackpunkte gibt und wie man sie bewältigen kann.

Aufkommende Nervosität oder gar Angst, zum Beispiel an kniffligen Singletrail-Passagen, können rasch zu muskulärer Verkrampfung, Konzentrationsproblemen, stockender Atmung und somit zu eingeschränkter Leistungsfähigkeit führen. Anhand von gezieltem Training der Atmung, Visualisierungstraining von Trailpassagen und dem Einüben eines „inneren Coaches“, der in anspruchsvollen Situationen mit handlungsorientierten Anweisungen zur Seite steht, konnten die Bikerinnen dem Ziel, Kopf und Körper an einem Strang ziehen zu lassen, etwas näherkommen. Die praktische Umsetzung und „Er-Fahrung“ der mentalen Techniken in Kombination mit Fahrtechnik und -taktik erfolgte mit Gesa Graf direkt im Gelände rund um die Hütte der Sektion Ammersee. Die geistige und körperliche Anspannung konnte zudem immer wieder in den Pausen durch ein erfrischendes Bad im Pflegersee, Entspannen im Liegestuhl und beim abendlichen Grillen abgebaut werden. Da es einige Anfragen von enttäuschten Männern gab, die sich durch die Ausschreibung nur für Frauen benachteiligt sahen, laufen bereits die Planungen für einen gemischten Kurs in der nächsten Saison. (lt)

Themen Folgen