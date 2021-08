Enkeltrick: Telefonbetrüger legen Seniorin aus Leeder rein

Eine Seniorin aus dem Fuchstal wird Opfer von Telefonbetrügern. Die Betrüger erbeuten einen fünfstelligen Geldbetrag.

Eine 85 Jahre alte Frau aus dem Fuchstal ist Betrügern aufgesessen. Die Unbekannten erbeuteten mit dem sogenannten Enkeltrick 21.000 Euro. Die Rentnerin aus Leeder übergab nach Anrufen durch eine angebliche Familienangehörige die Bargeldsumme an einen ihr unbekannten Abholer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Bereits am Dienstag, 10. August, wurde die Frau Opfer eines Enkeltrickbetrugs. Die 85-Jährige erhielt zwei Anrufe einer angeblichen Familienangehörigen, wobei diese vorgab, dringend Bargeld für ein Immobiliengeschäft zu benötigen. Nachdem die ältere Dame Bargeld in Höhe von 21.000 Euro bei ihrer Bank abgehoben hatte, übergab sie dieses schließlich am nächsten Tag in gutem Glauben einem unbekannten männlichen Abholer. Dieser entfernte sich anschließend mit einem dunklen Pkw in unbekannte Richtung, teilt die Polizei mit.

Die Frau aus Leeder geht erst spät zur Polizei

Aus Schamgefühl erstattete die Frau erst am Freitagnachmittag Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die Hinweise zum Abholer geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/612-0 in Verbindung zu setzen.

Die Kriminalpolizei nimmt diesen Fall zum Anlass, um erneut vor dieser kriminellen Masche zu warnen und rät zu folgenden Verhaltensweisen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Legen Sie den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei , wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Lesen Sie dazu auch