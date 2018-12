vor 39 Min.

„The Sweet 60s“ singen mit Armann

Neuer Chorleiter folgt auf Charles B. Logan

Der Gospelchor „The Sweet 60s“ hat einen neuen Chorleiter. Der seit vielen Jahren in Landsberg aktive Chor-Gründer Charles B. Logan ist laut Pressemitteilung des Chors im Herbst aus familiären Gründen in die USA zurückgekehrt.

Doch Logan hatte vorgesorgt, damit der Chor bestehen bleiben kann. Er fand in dem Münchner Pianisten Michael Armann seine Nachfolger. Dieser hatte den Chor auch schon häufig bei Konzerten am Klavier begleitet. Michael Armann leitet in München zwei weitere Chöre. In Landsberg wird jetzt das bestehende Repertoire mit Armann neu einstudiert.

„Wir alle haben den Übergang so gut gemeistert, dass kein einziges Mitglied den Chor verlassen hat“, sagt die Vorstandsvorsitzende des Chors, Renate Schmid. Außerdem laufen bei dem Gospelchor schon die Vorbereitungen für zwei Konzerte im März. Bei diesen Konzerten werden „The Sweet 60s“ zusammen mit der Gospelsängerin Deborah Woodson und ihrem Gospelchor Gospelmates an zwei Abenden ein Konzert geben.

Konzerte finden statt am Freitag, 22. März, um 18 Uhr in der Autobahnkirche Windach und am Samstag, 23. März, um 19 Uhr im Stadtsaal in Kaufbeuren. (lt)

