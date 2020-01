16:11 Uhr

Thorin ist das Landsberger Neujahrsbaby 2020

Bereits um 4.55 Uhr kommt das erste Baby des Jahres zur Welt. Der kleine Bub trägt einen besonderen Namen.

Von Gerald Modlinger

Am Neujahrstag um 4.55 Uhr wurde das erste Baby des Jahres 2020 im Landsberger Klinikum geboren. Thorin, der Sohn von Jill und Philipp Witt, kam ein paar Tage früher als erwartet zur Welt. Er wog bei der Geburt 2940 Gramm und ist 52 Zentimeter groß. Mit den glücklichen Eltern freut sich auch Bruder Johann über das neue Familienmitglied.

Die Witts kommen ursprünglich aus Hamburg und leben seit etwa drei Monaten in Schwabmühlhausen. Der Vater ist Oberfähnrich und Informatiker in der Ulrichskaserne in Kleinaitingen, die Mutter ist Hausfrau.

Ungewöhnlich ist der Name des Neujahrsbabys 2020: Der Name Thorin ist skandinavischer Herkunft: Er verweist auf den germanischen Gott Thor und ist auch der Name einer Romanfigur aus dem „Kleinen Hobbit“ von J. J. R. Tolkien.

