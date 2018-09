vor 42 Min.

Tiefgarage wird zum Kunstraum

An 70 Orten in Landsberg sind am 15. September Gemälde, Fotografien, Skulpturen, Installationen und Musik zu erleben

Landsberg Zur Langen Kunstnacht verwandelt sich die Altstadt von Landsberg am Samstag, 15. September, von 18 bis 23 Uhr wieder in einen Ort der Künste. In Showrooms, Galerien und Büros ist die Kunst Gast und Gastgeber zugleich. Und heuer findet sich darunter auch ein besonderer Ort, nämlich die Schlossberggarage. Die Sanierung dort ist fast abgeschlossen, und bevor wieder Autos parken, wird die Tiefgarage zum Ort der Kunst.

Über 70 Ausstellungsorte nehmen laut Pressemitteilung der Stadt teil an der Langen Kunstnacht: Grafiken, Malerei, experimentelle Kunst und klassische Aquarelle werden genauso zu sehen sein wie Skulpturen, Miniaturen und Kunsthandwerk oder Fotografien. Darüber hinaus laden einige Aussteller zu Mitmachaktionen, Lesungen und Diskussionen ein. Wie in den vergangenen Jahren ist auf den Straßen einiges geboten. Liebevoll geschmückt und beleuchtet sei die Altstadt ein wahres Kunstwerk und stelle eine einmalige Bühne für die Künstler dar, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein kleiner Ausschnitt aus dem Programm: „Die Illustrationsmaschine“ macht wieder halt im Weltladen. Zwei junge Designstudenten illustrieren vor Ort und zeigen ihre Arbeiten aus den Bereichen Collage, Illustration und Fotografie und laden zum Mitmachen ein. „Die Stelzer“, wandelnde Kunstwerke in luftiger Höhe, werden wieder über allem schweben.

Im projektraum am klostereck ist die Ausstellung zum dritten Jahr des Landsberger Kunstautomaten zu sehen. Gezeigt wird „Der Kunstfehler des Alfred Brehm“ – ein Filmprojekt von Gregor Netzer und Monica Calla auf großer Leinwand und in voller Länge. Die „Rezitante“ Monica Calla ist bei Buch Hansa zu sehen und zu hören. Natürlich zusammen mit der „wilden Klanghilde“ Doro Heckelsmüller. Humorvoll und mit Lust am Komponieren geht’s bei Markita zu. Francesco Marzetti zeigt seine Kunstwerke. Er findet Kaputtes, Weggeworfenes und „beseelt“ die Dinge. Musikalisch begleitet wird die Ausstellung von Titus Waldenfels. Im Atelier Neuschne ist das künstlerische Schaffen von Katinka Schneweis und Johann Neuhauser zu erleben. Dazu gibt es Künstlerbrause und Faulenzerbier. Überraschungsgast unter den Ausstellern sind die Stadtwerke. Wie berichtet, wird das gerade sanierte Parkdeck A in der Schlossberggarage zum Kunstraum beziehungsweise Klangkörper. Unter dem Titel „Raum – Klang – Licht“ wird die Installation zum einzigartigen Erlebnis für den Besucher. Es spielen der Klarinettist David Schöndorfer, begleitet am Flügel von Marianne Lösch, Anna Radschenko, und die Tschily´s Hot Four. Auch das städtische Rahmenprogramm biete besondere Angebote. So gibt es unter anderem Führungen in der üblicherweise nicht öffentlich zugänglichen Ursulinengruft und ein Kunstprojekt im Foyer des Historischen Rathauses zum Thema „Verfassung“.

Einen Überblick über alle Veranstaltungen und ihre Orte findet der Kunstnacht-Interessierte wieder auf einem Flyer, der in den teilnehmenden Geschäften und der Tourist-Info im Historischen Rathaus ausliegt oder auf der Homepage der Stadt zum Download bereitsteht.

Im Rahmen der Langen Kunstnacht ist die Alte Bergstraße am Samstag, 15. September, ab 15 Uhr für den Kraftfahrverkehr gesperrt. In den Bereichen Vorderer Anger, Vordere Mühlgasse und Schulgasse besteht die Straßensperre von 18 Uhr bis zum Abschluss der Aufräumungs- und Reinigungsarbeiten gegen 1 Uhr. In dieser Zeit kann mit Kraftfahrzeugen weder aus den vorgenannten Gebieten ausgefahren, noch in diese eingefahren werden, teilt die Stadt in ihrer Pressemeldung mit. (lt)

