vor 37 Min.

Tiefgaragenschmierer schlagen erneut zu

Dieses Mal wurde der Aufzug zum Hofgraben besprüht. Inzwischen weiß die Landsberger Polizei schon etwas mehr über die Täter.

Die Schmierer in der Schlossberggarage haben in der Nacht auf Samstag erneut zugeschlagen. Das berichtet die Landsberger Polizei, die inzwischen auch mehr über die Täter weiß: Demnach besprühten am Samstag um 0.35 Uhr drei Männer im Bereich des Treppenhauses der Schlossberggarage vom Hofgraben kommend die Aufzugstüre mit Farbe. Es dürfte sich um die gleichen Personen handeln, die am Vortag ebenfalls in der Schlossberggarage aktiv waren, zumindest wurde der gleiche Schriftzug festgestellt. Die Schadenshöhe der ersten Tat wird auf rund 3000 Euro beziffert. Die Polizei, Telefon 08191/9320, bittet um Zeugenhinweise. (lt)

