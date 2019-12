Tierschicksal am Lechrain: Eingesperrt im Hundezwinger

Plus Wer kümmert sich um einen einsamen Schäferhund im südlichen Landkreis? Niemand, sagt Sylvia Bressel und erstattet Anzeige. Wie das Veterinäramt und der Besitzer reagieren.

Sylvia Bressel weiß nicht, ob sie sich freuen soll. Vor wenigen Tagen hat sie beim Veterinäramt Anzeige wegen Tierquälerei und eklatanter Verstöße gegen das Tierschutzgesetz erstattet. Die 48-Jährige ist während ihrer Arbeit als Zeitungszustellerin auf einer Hofstelle im südlichen Landkreis auf einen Schäferhund aufmerksam geworden, der dort seit Jahren nahezu alleine in einem Zwinger leben soll. Steckt dahinter ein trauriges Tierschicksal?

Der Fall ist dem Veterinäramt bekannt und stellt sich mittlerweile anders dar. Denn der Hundebesitzer, der im Nachbarlandkreis lebt, hat das Tier jetzt zu sich genommen. Für Sylvia Bressel ist das keine gute Nachricht. Sie ist auf den acht Jahre alten Schäferhund aufmerksam geworden, weil sie ihn fast jede Nacht bellen, jaulen und winseln gehört habe. Da sie den Besitzer nie antraf, fragte sie bei Nachbarn nach, die ihr gesagt hätten, dass der Hund seit einigen Jahren nahezu alleine in einer Schutzhütte auf dem Hof lebe. „Trotz allem ist er aber ein freundlicher, Menschen zugewandter Hund und nimmt dankbar jede Kontaktaufnahme und Schmuseeinheit an.“ Die 48-Jährige beobachtete, dass der Schäferhund höchstens ein Mal täglich, viele Tage gar nicht, für durchschnittlich 20 Minuten vom Halter aufgesucht und aus dem Zwinger gelassen werde. Er bekomme sonst keinerlei Auslauf oder Zuwendung und verbringe die restlichen Stunden in Isolation. Der Hund werde offensichtlich weder gebürstet noch gewaschen.

Die Futterreste bleiben einfach liegen

Kritik übt Sylvia Bressel auch an der Schutzhütte, in der der Hund die meiste Zeit verbrachte. Sie sei zu zwei Seiten hin offen, nicht beheizbar, nicht wärmegedämmt und biete lediglich Schutz von oben vor Regen und Sonne, jedoch könnten Kälte, Wind, Sturm und Schnee ungehindert seitlich eindringen. Die Umrandung bestehe aus einem Bauzaun und sei somit nicht ohne Verletzungsgefahr für das Tier. „Der Hundenapf ist hygienisch völlig inakzeptabel“, sagt die 48-Jährige. Futterreste blieben liegen und zögen unweigerlich Ungeziefer an.

Die Umstände, unter denen der Schäferhund leben musste, haben Sylvia Bressel vor einigen Tagen veranlasst, Anzeige zu erstatten. Ihrem Schreiben an das Veterinäramt in Landsberg hat sie auch eine Unterschriftsliste beigefügt, auf der sowohl die durch das nächtliche Hundegebell betroffenen Anwohnern als auch von den Lebensumständen des Schäferhundes erschütterte Hundebesitzer und Unterstützer unterschrieben haben. Über 80 Personen haben die Liste unterzeichnet.

Ein Bußgeld von 200 Euro wurde fällig

Dr. Michael Veith ist der Leiter des Veterinäramts in Landsberg. Er kennt den Fall. Bereits im Januar seien zwei Anzeigen dazu eingegangen. Danach seien er und seine Kollegen sieben bis acht Mal vor Ort gewesen und hätten kontrolliert. Der Hund habe äußerlich einen guten Eindruck gemacht und sei auch sozialisiert. „Allerdings fehlt ihm der Kontakt zu Menschen“, sagt Michael Veith. Daher habe man dem Besitzer zur Auflage gemacht, den Hund mindestens zwei Mal am Tag eine Stunde lang zu beschäftigen und dies auch schriftlich zu dokumentieren. Zudem habe er die Schutzhütte auf Vordermann bringen und gefährliche Gegenstände entfernen müssen. Darüber hinaus habe der Mann, der im Landkreis Weilheim-Schongau lebt, ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro bezahlen müssen.

Dem Veterinäramt fehlt das Personal

Nach der Anzeige von Sylvia Bressel wurde Michael Veith wieder aktiv und sprach mit dem Hundebesitzer. Der habe daraufhin entschieden, den Hund zu sich zu nehmen. Veith informierte daraufhin seine Kollegen im Landkreis Weilheim-Schongau und bat sie darum, den Hundebesitzer stichprobenartig zu kontrollieren. Doch genau dort liegt ein Problem der staatlichen Veterinärämter. Es fehlt an Personal. „Es gibt eine Überlastungsanzeige“, sagt Michael Veith zur Situation im Landkreis Landsberg. Er hat aber wenig Hoffnung, dass er und seine beiden Kollegen bald Zuwachs erhalten. Es seien 22 neue Stellen für 96 Kreisverwaltungen vorgesehen.

Sylvia Bressel gibt sich nicht zufrieden. Sie will die Missstände beenden, unter denen der Schäferhund leben muss und glaubt nicht recht, dass sich daran nun etwas ändern wird. Sie fragt sich, warum das Veterinäramt das Tier nicht einfach dem Hundehalter weggenommen hat. Das sei nicht so einfach, sagt Michael Veith. Zwingerhaltung sei in Deutschland nicht verboten und die Anforderungen daran auch erfüllt worden. So habe es einen Innenraum gegeben, in dem sich der Hund mit seiner eigenen Körperwärme warm halten konnte. Zudem sei er nicht verwahrlost und extrem vernachlässigt gewesen.