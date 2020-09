12:51 Uhr

Tierschicksal in Landsberg: Ein kleines Kätzchen hatte wohl viel Glück

Plus Eine Joggerin hört im Wald die Schreie des verängstigten Tiers. Halbverhungert und mit vielen Knochenbrüchen ist es jetzt in einer Tierklinik in Landsberg.

Von Alexandra Lutzenberger

Die kleine schwarze Katze hatte keinen guten Start ins Leben. Halbverhungert und verdurstet mit mehreren Brüchen lag sie schreiend im Wald bei Waal. Wohl tagelang – bis es eine Joggerin bemerkte. Die Frau brachte das Tier in die Praxis von Bernhard Gühne in Landsberg und dort wird die kleine Katze behandelt. „Sie hat sich in den letzten zwei Wochen verdoppelt und ist auf einem guten Weg und wird jetzt an der Hüfte operiert“, so der Tierarzt.

Tierarzt Bernhard Gühne betreut auch Fundkatzen und hatte mit Rey keine leichte Aufgabe, wie die Röntgenbilder zeigen. Bild: Thorsten Jordan

Tierarzt Gühne bekommt oft Fundtiere. Viele Katzen, aber auch Greifvögel, Singvögel oder Igel, kann er nicht mehr aufnehmen. „Das hat jeden Rahmen gesprengt und ist für unsere Praxis eigentlich nicht zu bewältigen.“ Das Schicksal der kleinen Katze, die er Rey Skywalker genannt hat – die ganze Familie ist ein Fan der Starwars-Serie – hat er auch auf Facebook geschildert. Am heutigen Samstag wird die kleine Rey nun operiert, um die Schäden an der Hüfte zu beseitigen. „Dann kann sie wieder ganz normal laufen.“ Viele Interessenten hat die kleine Katze nicht. Bisher gab es zwei Anfragen. „Das ist immer so bei Tieren, die nicht ganz gesund sind. Die Menschen wollen für mögliche Folgekosten nicht zahlen.“

Die kleine Katze muss sich erholen

Vor Rey wurde bei dem Tierarzt ein kleiner Kater mit Augenentzündung namens Anakin abgegeben, der aber inzwischen eine neue Bleibe gefunden hat. Auch er war auf der Straße gefunden worden. Warum die kleine Rey so verletzt gefunden wurde, kann auch der Tierarzt nicht beantworten. „Sie muss nicht unbedingt bei einem Unfall verletzt worden sein, oder ausgesetzt worden sein. Es kann auch bei einem Ausflug mit dem Muttertier passiert sein.“ Wichtig sei es jetzt, dass sie viel Ruhe hat und sich erholen kann. „Sie ist sehr scheu und mag am liebsten in ihrem Körbchen liegen“, sagt Gühne. Und auch ein neuer Interessent hat sich bereits gemeldet. Also ein Happy-End.

