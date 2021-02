Tierschutz: Vorbildliche Aktion in Hofstetten

In Hofstetten wird ein Landwirt erfinderisch, um seine überzähligen Hühner vor dem Schlachter zu retten. Nachahmenswert findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Die Aktion ist nicht alltäglich: Ein Landwirt gibt fast 600 Hühner gegen Spenden ab. Wegen der Corona-Krise kann Michael Keller aus Hofstetten nicht mehr so viele Eier verkaufen, wie früher – vor allem die geschlossenen Gaststätten fehlen ihm als Abnehmer. Was also tun mit den überzähligen Hühnern?

Dem Landwirt geht es um die Tiere

Der einfachste Weg wäre sicherlich der zum Schlachter gewesen, auch wenn er finanziell nicht lukrativ ist. Stattdessen hat sich Keller für eine Alternative entschieden, die viel mehr Zeit erforderte – und bei der keineswegs sicher ist, ob sie ihm nicht auch Verluste beschert. Aber dem Landwirt aus Hofstetten ist es um die Tiere gegangen: Er hat sie zum Abholen freigegeben. Die Aktion war ein Erfolg, von dem er selbst überrascht war, denn in kürzester Zeit hatten seine Hühner neue Besitzer gefunden. Dass es Keller nicht um Profit, sondern das Wohl der Tiere geht, ist daran zu sehen, wie er mit seinen noch verbliebenen über 1300 Hühnern umgeht. Eine vorbildliche Aktion in Sachen Tierschutz.

