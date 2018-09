vor 50 Min.

Tisch fällt von Anhänger: Autofahrer kann nicht mehr ausweichen

Ein Autofahrer hat am Montag bei Pürgen einen Tisch gerammt, den ein vorausfahrender Wagen von der Ladefläche eines Anhängers verloren hatte.

Schrecksekunde für einen Autofahrer bei Pürgen. Plötzlich verliert ein vorausfahrender Wagen mit Anhänger einen Tisch.

Fehler bei der Ladungssicherung oder einfach nur blöd gelaufen? Am Montag hat eine Autofahrerin gegen 18.10 Uhr auf der Staatsstraße bei Pürgen einen Tisch von der Ladefläche ihres Anhängers verloren. Laut Polizei konnte ein nachfolgender 54 Jahre alter Autofahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß frontal dagegen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro an seinem Wagen.

Die Besitzerin des Tisches konnte später zu Hause angetroffen werden. Sie hatte offenbar nicht bemerkt, dass der Tisch von ihrer Ladefläche gerutscht war. (lt)

Themen Folgen