Tobias Linke ist der Landratskandidat, der gern Radlader fährt

Plus Tobias Linke ist der jüngste der vier Bewerber für das Amt des Landrats im Landkreis Landsberg. Er bewirbt sich für die Bayernpartei. Das Landsberger Tagblatt hat den 25-Jährigen in seinem Elektro-Betrieb in Hofstetten besucht

Sie werben für ihre politische Agenda in Podiumsdiskussionen, informieren über Familienstand und beruflichen Werdegang, aber wie leben unserer Politiker privat? Das Landsberger Tagblatt hat die vier Landratskandidaten besucht und sich mit ihnen über Hobbys, Ziele und Träume unterhalten. Redakteurin Stephanie Millonig war bei Tobias Linke zu Gast. Er tritt für die Bayernpartei an.

Gewerbegebiet Hofstetten Am Büchele, eine Werkstatt mit Kabeltrommeln, daneben ein großzügiger Büroraum. Eine weiße Katze namens Minka streift durch den Raum. An der Wand über einem kleinen Konferenztisch ein Dutzend Zertifikate und Sachkunde-Nachweise, am Schreibtisch Tobias Linke : 25 Jahre jung, Elektromeister und Leiter dieses Betriebes mit zwei festen Mitarbeitern und zwei Subunternehmern.

Heimatschutz gebe es auch ohne Fremdenhass

Eine Homestory im Betrieb? Für Tobias Linke ist es passend, nicht nur weil der Beruf für ihn von großer Bedeutung ist. Er lebt auch in einer kleinen Betriebsleiterwohnung. Wenn mal Familie da ist, dann steht freilich ein Hausbau an, wie er erzählt. „Bisher hab’ ich die Richtige noch nicht gefunden.“

Piercing in der Augenbraue, Ohrringe, an der Seite kurz geschoren, das Oberhaar lang und zum Pferdeschwanz geknotet, Tätowierungen – Linke entspricht nicht dem Klischee eines traditionellen Bayern, den man in der Bayernpartei vermutet. „Jung, modern und bayerisch“, das ist sein Leitspruch, und verbiegen lassen will er sich nicht. „Mi gibt’s wiar i bin, i brauch mi net verstellen“, lehnte er es ab, das Piercing für die Wahlfotos herauszunehmen. Heimatliebe und Heimatschutz, das gebe es auch ohne Fremdenhass, will sich Linke nicht in eine rechte Ecke stellen lassen, wie er auch schon bei einer Podiumsdiskussion in Eresing betonte.

Beim Preisplatteln kommt der Pferdeschwanz unter den Hut

Den Ohrring hatte er auch schon, als er mit 15 Jahren Mitglied beim Hofstettener Trachtenverein D’Windachtaler wurde, das Piercing kam mit 18 hinzu– und bleibt auch drin bei den Übungsabenden. „Nur beim Preisplatteln nehm’ i das Piercing raus, und der Pferdeschwanz kommt unter den Hut.“ Wie kam er zum Trachtenverein? „Das hat sich so ergeben, und es ist genau das Richtige für mich.“ Aufgewachsen ist Linke in Obermühlhausen. Woher kommt dann der unverkennbar Oberländer Dialekteinschlag? Vom Großvater, der stammt aus Miesbach.

Für Linke war immer klar, dass er Elektriker werden und einen eigenen Betrieb führen will. Schon während der achten Klasse habe er bei einem Betrieb für PV-Anlagen mitgearbeitet. Die Lehrzeit bei der Firma Korn in Reichling konnte er verkürzen, er schloss als Innungsbester ab, machte den Meister und baute 2018 das eigene Betriebsgebäude in Hofstetten. „Ich hab’ viel selber gemacht, sonst wäre es nicht gegangen.“ Aber gerade dann sei es einem besonders viel wert. Der Beruf sei vielseitig, lange sei er Kundendienst für Hausgeräte gewesen, habe normale Elektroinstallationen gemacht, Steuerungen programmiert und jetzt sei er mit seinem Betrieb im Bereich Ortsnetzbau tätig. Linkes Liebe zum Beruf reicht so weit, dass er sich am Oberarm ein Tattoo mit dem Zunftzeichen und dem Schriftzug „Elektriker“ hat stechen lassen.

Ein Kreuz auf die Brust tätowiert

Noch außergewöhnlicher ist sein Tattoo auf der Brust: Es zeigt ein Kreuz und Flügel und einen Bibelspruch, der an der Kirche in Obermühlhausen steht: „Introibo ad altari dei“ (Zum Altare Gottes will ich treten). „Das zeigt für mich meine Verbundenheit zur Kirche und zu Obermühlhausen “, sagt Linke. Einen blöden Spruch hat er sich wegen dieses Tattoos noch nie anhören müssen, eher werde er mal wegen des Elektriker-Tattoos aufgezogen – „aber nie boshaft“. Positiv reagierten übrigens auch die meisten auf seine Kandidatur. „Die Gesellschaft lebt davon, dass Bürger mitarbeiten.“

Viel Freizeit bleibt neben der Arbeit nicht mehr, jetzt ist auch noch das politische Engagement dazugekommen. Das letzte Mal sei er mit 16 Jahren einen Monat mit dem Moped unterwegs gewesen. Sein Chopper, eine Yamaha Dragstar 125, steht in der Werkstatt und hat Staub angesetzt. Das mit der Work-Life-Balance sei aber immer eine Gefühlssache, sagt Linke. „Ich liebe meine Arbeit.“ Bleibt Zeit für Sport? „Schuhplatteln ist Sport“, sagt Linke und grinst. Und auf Festen tanze er auch gerne und fände es bedauerlich, dass immer weniger junge Leute tanzen könnten. Er höre gerne Volksmusik, doch beim Radlader richten, da sei es dann eher Rammstein oder AC/DC. Draußen steht dieses Gefährt, das er liebt: „Jeder Bub träumt davon, Radlader zu fahren“, sagt Linke. „Nicht nur Buben, jedes Kind, meine Nichte auch.“ Aber natürlich gibt es auch einen vernünftigen Grund, um damit herumzukurven: Schneeräumen, Material aufladen …

Auch wenn Piercing und Tattoos in Verbindung mit einer Kandidatur bei der Bayernpartei ungewöhnlich wirken, wie er künftig leben will, da unterscheidet sich Tobias Linke nicht von vielen anderen jungen Erwachsenen: „Mit Frau, zwei bis drei Kindern, Haus – und einer Katze.“

Landratskandidat Tobias Linke

Tobias Linke und seine Katze Minka. Bild: Stephanie Millonig





Partei: Bayernpartei

Geburtstag: 12. November 1994



Politischer Werdegang: Ich war schon immer politisch interessiert, 2019 habe ich beschlossen, mich zu engagieren und trat der Bayernpartei bei, anschließend wurde ich zum Landratskandidaten nominiert.



Ich will Landrat werden, weil es mir ein Anliegen ist, die Bevölkerung mehr an Entscheidungen teilhaben zu lassen. Die Bevölkerung mitnehmen und teilhaben lassen und nicht nur vor vollendete Tatsachen stellen.



Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern: Stärkung der Attraktivität des ländlichen Raumes, Erhalt unserer Kulturlandschaft, Ausbau der Pflegeeinrichtungen im Landkreis.



Meine größte Stärke: Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, ziehe ich es durch.