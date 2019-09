vor 23 Min.

Tödlicher Absturz überschattet Hüttenjubiläum

Das 90-jährige Bestehen der Landsberger Hütte im Tannheimer Tal wurde am Wochenende gefeiert. Überschattet wurden die Feierlichkeiten vom tödlichen Absturz eines Bergsteigers aus Landsberg in den Stubaier Alpen. Bei der Bergmesse (unser Foto) wurde des Verstorbenen gedacht.

Während der Landsberger Alpenverein das 90-jährige Bestehen der Landsberger Hütte feiert, verunglückt ein Mitglied beim Bergsteigen in den Stubaier Alpen. Als man von dem Drama erfährt, wird das Festprogramm abgebrochen

Von Gerald Modlinger und Dominic Wimmer

Ein 50-jähriges Mitglied des Landsberger Alpenvereins ist am Samstagnachmittag bei einem Alpinunfall in den Stubaier Alpen ums Leben gekommen. Wie österreichische Medien berichten, war der Mann in einer fünfköpfigen Gruppe unterwegs und stürzte etwa 30 Meter unterhalb des Gipfels der Mutterberger Seespitze in Gries bei Längenfeld rund 200 Meter über eine schneebedeckte und felsdurchsetzte Steilrinne. Dabei zog sich der Landsberger Alpinist tödliche Verletzungen zu, wie die Tiroler Polizei mitteilte. Das tödliche Drama überschattete die Jubiläumsfeierlichkeiten des Landsberger Alpenvereins auf der Landsberger Hütte in den Tannheimer Bergen.

Dr. Hans-Martin Rummenhohl, der Dritte Vorsitzende der 6500 Mitglieder zählenden Sektion, sprach von einem sehr traurigen Tag in der 130-jährigen Geschichte des Landsberger Alpenvereins. „Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen unseres verstorbenen Mitglieds.“ Bei der fünfköpfigen Gruppe, die am Freitag und Samstag von der Amberger Hütte aus im Gebiet um die Mutterberger Seespitze unterwegs war, habe es sich um erfahrene Bergsteiger gehandelt. Sie konnten sich wie die Teilnehmer der Jubiläumsfeier auf der Landsberger Hütte über schönstes Bergwetter bei noch sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein freuen. Zu der Gruppe gehörten neben dem Führer drei Männer und eine Frau aus dem Raum Krumbach im Alter von Mitte 30 bis 50 Jahren, berichtete Hans-Martin Rummenhohl.

Wie es in einer Pressemitteilung der Sektion weiter heißt, habe sich nach dem Überschreiten des 3305 Meter hohen Gipfels ein Felsblock aus dem Gelände gelöst und den 50-Jährigen mitgerissen. Der Mann habe sich offenbar zuvor an dem Felsen festgehalten, berichtete Rummenhohl weiter. Genau in diesem Moment sei der Fels herausgebrochen. An der Unglücksstelle bestehe ansonsten keine unmittelbare Absturzgefahr und der Hang sei in diesem Bereich nicht allzu stark geneigt. Seine Begleiter mussten das Drama mitansehen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Die Ursache, warum sich der Felsblock unterhalb Mutterberger Seespitze löste, könnte im Klimawandel zu suchen sein, hieß es vonseiten des Alpenvereins. „Das Gelände im Hochgebirge verändert sich. Durch die Auflösung des Permafrosts werden die Berge über 3000 Meter durchgehend instabil“, erklärte dazu Hans-Martin Rummenhohl. Die restlichen vier Teilnehmer der Gruppe konnten aus eigener Kraft nicht mehr absteigen. Sie wurden von einem Helikopter gerettet und im Anschluss – ebenso wie die Angehörigen des Getöteten – vor Ort von einem Kriseninterventionsteam des Deutschen Alpenvereins betreut.

Die Nachricht von dem tödlichen Unfall erreichte den Vorstand der Landsberger Sektion nach rund einer Stunde gegen 14.45 Uhr bei der Jubiläumsfeier auf der Landsberger Hütte. Gegen 20 Uhr, als den Angehörigen des tödlich Verunglückten – er hinterlässt Ehefrau und zwei Kinder – die Todesnachricht überbracht worden war, wurde auch die Festgesellschaft über das Unglück informiert. Das weitere Abendprogramm auf der Hütte – unter anderem ein Fingerhakelwettbewerb – wurde daraufhin abgesagt und die Blasmusik hörte auf zu spielen. Bei einer von Pfarrerin Jutta Krimm spontan gestalteten Andacht auf der Terrasse der Landsberger Hütte wurde des Verstorbenen gedacht.

„Die Stimmung war bedrückt“, erzählt Andreas Létang, der Pressesprecher der Stadt, der am Samstagnachmittag auf die Landsberger Hütte gekommen war. Der Verunglückte sei etlichen Besuchern von Ski- und Klettertouren bekannt gewesen. Der Hüttenabend ging früher zu Ende als geplant. Ausnahmsweise hätte der Abend etwas länger dauern und erst um Mitternacht Hüttenruhe herrschen sollen, so Rummenhohl. Am Wochenende hatten sich rund 150 Vereinsmitglieder auf der Landsberger Hütte im Tannheimer Tal eingefunden, um das 90-jährige Bestehen der Hütte zu feiern. Die Bergmesse am Sonntag gestalteten Pfarrer Michael Zeitler und Pfarrerin Jutta Krimm. Auch dabei dachte man an den verunglückten Bergsteiger.

