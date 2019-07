18:37 Uhr

Tödlicher Badeunfall: Seniorin treibt leblos im Wasser

Am Wörthsee hat sich ein tödlicher Badeunfall ereignet. Eine 84-Jährige ist dort ertrunken.

Traurige Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg. Eine 84-Jährige kommt bei einem Badeunfall im Wörthsee ums Leben kommen.

Tödlicher Badeunfall im Landkreis Starnberg. Eine 84-Jährige ist dort am Donnerstag ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ging die Frau von einem Privatgrundstück am Seeuferweg in Walchstadt aus gegen 14 Uhr ins Wasser. Kurze Zeit später wurde sie von einer Angehörigen, bei der sie zu Besuch war, leblos im Wasser treibend gesehen. Trotz Schwimmhilfe war die Frau mit dem Kopf untergetaucht. Eine sofort veranlasste Rettungsaktion und Wiederbelebungsversuche eines Notarztes blieben ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden oder die Beteiligung Dritter haben sich nicht ergeben. Die Kripo geht derzeit davon aus, dass die Frau im Wasser einen Schwächeanfall erlitten hat und ertrunken ist. In den vergangenen Wochen haben sich in der Region bereits mehrere tödliche Badeunfälle ereignet. (lt)

Themen Folgen