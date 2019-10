vor 5 Min.

Tödlicher Unfall: Mann wird von Betonmischer überrollt

Plus Ein 67-Jähriger wird in Landsberg von einem Betonmischer überrollt. Was sich ereignet hat.

Von Thomas Wunder

Tödlicher Unfall mit einem Betonmischer: Im Landsberger Westen ist am Dienstagabend ein 67 Jahre alter Mann aus Landsberg ums Leben gekommen, der von einem Betonmischer überrollt wurde.

Mann erlitt schwere Kopfverletzungen Nach Angaben der Polizei ereignete sich der tragische Unfall in dem neuen Baugebiet an der Bürgermeister-Dr.-Hartmann-Straße unweit des Klinikums. Der Fahrer des Betonmischers, ein 30-Jähriger aus dem Landkreis, hatte dort sein Fahrzeug abgestellt und gereinigt. Als er wieder anfuhr, kam der 67-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache unter die Räder des Betonmischers und zog sich dabei laut Polizei schwere Kopfverletzungen zu.

