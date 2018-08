vor 11 Min.

Tödlicher Unfall im Wald: Welcher Fahrer geriet hier auf die Gegenspur?

Nach dem tragischen Unfall mit zwei Toten laufen die Ermittlungen. Noch ist völlig offen, in welche Richtung Motorrad- und Rollerfahrer unterwegs waren.

Von Dominic Wimmer

Tödlicher Unfall im Wald zwischen Stoffen und Stadl. Am Sonntagabend starben dort zwei Männer im Alter von 62 und 63 Jahren. Beide waren mit einem Motorrad beziehungsweise Roller unterwegs und stießen frontal zusammen. Für die Männer kam jede Hilfe zu spät. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, klärt derzeit ein Gutachter.

Die Fahrer stießen offenbar frontal zusammen

Am Tag danach erinnern nur ein Warnschild mit dem Hinweis „Ölspur“, ein paar Ölflecken auf der Fahrbahn und ein total zerkratzter Leitpfosten an das, was sich am Sonntagabend im Wald bei Frauenwies abgespielt hat. Am helllichten Tag ist die Kreisstraße LL15 gut befahren.

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr fast niemand auf dieser Strecke unterwegs. Niemand, der sagen könnte, wie sich der Unfall ereignet hat, bei dem zwei Männer starben. Eine Gruppe Motorradfahrer kam gegen 21.35 Uhr an der Unglücksstelle vorbei und setzte einen Notruf ab. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden 62 und 63 Jahre alten Männer allerdings schon tot. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für sie tun.

In diesem Wäldchen zwischen Stoffen und Fraunwies stießen am Sonntagabend ein Rollerfahrer und ein Motorradfahrer zusammen. Beide Männer starben an der Unfallstelle. Bild: Thorsten Jordan

Der Unfall ereignete sich im Bereich einer leichten Kurve

Die Polizei stand zunächst vor einem Rätsel zur Unfallursache. Ein Gutachter untersuchte die Stelle bis spät in die Nacht. Offenbar waren beide Fahrer im Ausläufer einer leichten Rechtskurve zu Beginn des Waldstücks zwischen Stoffen und Stadl frontal zusammengeprallt. Bislang konnte laut Polizei nicht ermittelt werden, welcher Fahrer in welche Richtung unterwegs war und wer auf die Fahrspur des anderen geraten war. Der Streckenabschnitt, auf dem sich der tödliche Unfall ereignet hat, ist zumindest bei Tageslicht gut einsehbar. Die Straße ist leicht kupiert und weist eine leichte Kurve auf.

Ebenfalls noch ungeklärt ist bislang, wann sich der Unfall genau ereignet hat. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Beide Opfer stammen aus dem südlichen Landkreis Landsberg.

