Toiletten in Landsberg: Eine Lösung muss her

Plus Jetzt ist auch die öffentliche Toilette am Bahnhof in Landsberg geschlossen. Die Stadt muss handeln, meint LT-Redakteur Thomas Wunder.

Wer in der Landsberger Innenstadt eine öffentliche Toilette sucht, der muss Einheimische fragen und hoffen, dass die wissen, dass es im Anbau des Historischen Rathauses eine gibt. Ansonsten sieht es in der Altstadt mau aus, nicht erst seit dem Lockdown, der auch der Aktion „Die nette Toilette“ einen Strich durch die Rechnung macht. Bleiben noch die wenig ansehnlichen Toiletten im Sandauer Tor und den Parkgaragen. Das ist eindeutig zu wenig für eine Stadt wie Landsberg, die Jahr für Jahr mehr Touristen besuchen.

In Landsberg sollte es mehr Toilettencontainer geben

Wie es geht, zeigt der Toilettencontainer am Parkplatz an der Waitzinger Wiese. Davon sollte es mehr in der Stadt geben, zum Beispiel am Bahnhof, vielleicht aber auch auf dem neu zu gestaltenden Vorplatz des Inselbads. Gerade am Bahnhof ist eine zeitnahe Lösung erforderlich – nicht nur im Sinne der Stadtbus- und Taxifahrer.

Spätestens im Sommer, wenn die Corona-Pandemie es uns hoffentlich erlaubt, wieder etwas mehr Freiheiten zu genießen, werden die Menschen an schönen Tagen in die Altstadt strömen. Sie werden Eis essen, etwas trinken und die Sonne genießen. Und sie werden eine öffentliche Toilette suchen – und hoffentlich auch finden.

Lesen Sie dazu auch: Öffentliche Toiletten sind in Landsberg Mangelware

Themen folgen