vor 47 Min.

Tomatenmark-Attacke: Kunstaktion oder Beleidigung am AfD-Stand?

Tomatensoße am AfD-Infostand verursacht Polizeieinsatz.

Plus Ausgeschüttete Tomatensoße am Infostand der AfD sorgt für Platzverweis und Polizeieinsatz. Der Künstler Mordka meldet sich zu Wort.

Von Frauke Vangierdegom

Drei Gläser Tomatensoße, ausgeschüttet an drei Seiten eines Infostands der AfD am Hauptplatz, sorgten am Samstagnachmittag für einen Polizeieinsatz.

„Das war eine Kunstaktion, mit der ich die Menschen an unserem historisch belasteten Ort aufrütteln wollte“, sagt der Landsberger Konzeptkünstler Mordka, mit bürgerlichem Namen Joshua Raffael Sonnenschein. Die 1500 Milliliter Soße sollten symbolisch daran erinnern, dass „diese Partei keine normale bürgerliche Partei ist“, erklärt Sonnenschein im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt. „Ich wollte einfach nur stumm gegen diese Partei protestieren“, rechtfertigt er sein Vorgehen und betont, dass es sich in keinem Fall um eine politische Aktion seinerseits gehandelt habe.

Von den Handlungen beleidigt gefühlt

Das aber wurde wohl von denjenigen, die am Stand waren, anders gesehen - denn sie informierten die Polizei. Der 49-jährige Kreisvorsitzende Klaus Ramdohr und seine 67-jährige Begleiterin fühlten sich nach Angaben der Polizei „durch die Handlungen beleidigt“. Sechs Polizeibeamte seien es schließlich gewesen, die nicht nur auf Sonnenschein eingeredet hätten, sondern ihn quasi umzingelt hätten, sagt Sonnenschein. „Die sind zum Teil sehr wütend auf mich gewesen und sehr laut. Und das vor allen Leuten, die am Hauptplatz unterwegs waren“, so Sonnenschein.

Das Handy weggenommen?

Ein Polizeibeamter habe ihm sogar zweimal sein Handy weggenommen, weil er Fotos und auch ein Video vom Geschehen gemacht habe. „Man hätte mit mir auch ganz normal und friedlich reden können“, beschwert sich Sonnenschein. Schließlich habe er niemanden attackiert oder verletzt, er habe nur seinen stummen Protest zum Ausdruck bringen wollen.

Die Polizei sieht die Sache anders

Vonseiten der Polizei stellt sich die ganze Aktion etwas anders dar: „Wir sind über die Einsatzzentrale informiert worden, dass auf dem Hauptplatz ein Mann einen Stand mit einem Glas Tomaten beschmutzt“, schildert Julia Siebert, die Dienstgruppenleiterin bei der Landsberger Polizei, den Vorfall. Zwei Streifenwagen hätten sich daraufhin zum Hauptplatz begeben, zwei weitere Beamte seien zu Fuß dazugekommen. „Vor Ort haben wir den Täter aber nicht mehr angetroffen“, so Siebert. Sonnenschein sei ein Stück weiter entfernt von den Beamten aufgegriffen worden. Nachdem die Beamten die Personalien aufgenommen hatten, sei für sie der Einsatz eigentlich erledigt gewesen.

Filmen bei Polizeiaktionen nicht erlaubt

Sonnenschein aber sei den Polizisten dann zum Hauptplatz zurück gefolgt, habe Fotos vom Stand gemacht und anschließend versucht, einen der Polizisten im Profil zu filmen. „Das ist natürlich auch im Rahmen einer Kunstaktion nicht erlaubt“, betont Siebert. Das Handy habe ihm aber niemand entwendet, vielmehr wurde dem Landsberger Konzeptkünstler ein Platzverweis erteilt. „Der galt so lange, bis die AfD ihren Stand abgebaut hatte“, sagt die Dienstgruppenleiterin.

Der Infosstand der Partei war, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, angemeldet und genehmigt.

Joshua Raffael Sonnenschein erwartet nun in jedem Fall eine Anzeige wegen Beleidigung. Ob seine „Kunstaktion“ vonseiten der Polizeibeamten ein Nachspiel haben wird, steht nicht fest. „Das kommt darauf an, was Herr Sonnenschein jetzt veranlasst.“ Er habe angekündigt, einen Beschwerdebrief zu schreiben.

Der Künstler Sonnenschein kritisiert auch andere Parteien: Wahlkampf: Heftige Kritik an der Landsberger Mitte

Themen folgen