vor 38 Min.

Toter Mann im Lech: So hat sich der tragische Fall abgespielt

Ein Spaziergänger entdeckt am Freitagabend in Landsberg einen leblosen Körper im Lech. Jetzt kennt die Polizei die Hintergründe.

Von Dominic Wimmer

Am Lech in Landsberg hat sich am Freitagabend offenbar ein Drama abgespielt. Dort entdeckte ein Spaziergänger einen leblosen Körper im Lech treiben. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Wasserwacht wurden alarmiert. Nachdem die Person aus dem Wasser gezogen wurde, versuchten die Einsatzkräfte zwar noch, das Leben des Mannes zu retten. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Kripo Fürstenfeldbruck übernahm noch vor Ort die Ermittlungen.

Lesen Sie hier unsere Erstmeldung vom Freitagabend: Landsberg: Leblose Person im Lech gefunden

Am Samstagvormittag nannte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord nun Details nach den Ermittlungen. "Wir gehen bei dem Mann von einer natürlichen Todesursache aus. Er war in diesem Bereich am Lech unterwegs und ist aufgrund einer plötzlichen Erkrankung ins Wasser gefallen", so Sprecher Andreas Aichele gegenüber dem LT. Bei dem Verstorbenen handle es sich um einen 52 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Landsberg.

