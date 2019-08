17:10 Uhr

Toter Mann im Starnberger See - Identität geklärt

Die Wasserwacht hat einen Toten aus dem Starnberger See geborgen.

Ein Fischer machte im Starnberger See eine traurige Entdeckung. Im Wasser trieb ein Toter. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.

Die Leiche eines unbekannten Mannes ist am Donnerstag im Starnberger See bei Tutzing entdeckt worden. Das gab das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Freitagnachmittag bekannt. Die Identität des dunkelhäutigen Mannes ist noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Am Donnerstag gegen 9.30 Uhr im Starnberger See auf Höhe des Schlösserwegs in Tutzing die Leiche des bislang unbekannten Mannes gefunden. Ein Berufsfischer entdeckte den leblosen Körper etwa 30 Meter vom Ufer treibend. Die Wasserwacht übernahm die Bergung der Leiche. Der Tote war mit einer Badehose bekleidet und lag offensichtlich bereits mehrere Tage im Wasser.

Der Tote wird obduziert

Bislang konnte durch die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck, die in diesem Fall die Ermittlungen übernommen hat, die Identität des Mannes nicht abschließend geklärt werden. Es ergaben sich bis jetzt keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden. Um die Todesursache festzustellen und einen Identitätsnachweis führen zu können, wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Nachtrag vom 30. August:

Die in einem Rucksack aufgefundene Ausweispapiere hatten erste Hinweise auf die Identität des Verstorbenen gegeben. Die zweifelsfreie Identifizierung des Leichnams erfolgte nun mittels eines daktyloskopischen Direktvergleichs der Fingerabdrücke, teilt die Polizei mit. Über diesen steht nun endgültig fest, dass es sich um einen 31-Jährigen aus dem Landkreis München handelt.

Weder die kriminalpolizeilichen Untersuchungen noch die durchgeführte Obduktion des Leichnams ergaben Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Mannes. (lt)

Themen Folgen