Tourismus: Urlaub mit dem Rad wird beliebter

Den Tourismusverband Ammersee-Lech gibt es seit 50 Jahren. Doch der Trend zum Urlaub im eigenen Land geht teilweise am Landkreis vorbei. So sieht die Bilanz aus.

Von Stephanie Millonig

2018 war für die Tourismusbranche in Bayern ein positives Jahr: Der heiße Sommer spiegelt sich auch in den Zahlen des Tourismusverbandes Ammersee-Lech wider, die Ira Wild in der Verbandssitzung vorgelegt hat. Mit rund 277.000 Übernachtungen in gewerblichen Betrieben liegt man 2018 3,5 Prozent über dem Vorjahr. Allein in Landsberg kommen die gewerblichen Anbieter bei 103.000 Übernachtungen auf ein Plus von drei Prozent.

Nimmt man die privaten Vermieter dazu, ergibt sich jedoch ein Minus von 0,13 Prozent, beziehungsweise in den unterschiedlichen Orten fallen die Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr sehr unterschiedlich aus. Laut Wild liegt dies daran, dass sowohl private als auch gewerbliche Vermieter, wie beispielsweise das BVS-Bildungszentrum in Utting-Holzhausen, nicht mehr im Vermieterverzeichnis aufgeführt sind.

Der Verband will auf Vermieter zugehen

Beim Tourismusverband will man verstärkt auf Vermieter zugehen, um ein umfassendes Angebot vorweisen zu können. Denn Ira Wild kennt die Situation im Sommer, wenn erschöpfte Radtouristen in der Tourist-Information in Landsberg anklopfen, es sich aber kein Bett für sie findet. „Im Sommer reichen die Betten manchmal nicht aus.“ Übrigens nimmt der Radtourismus immer mehr zu, laut Analyse des ADFC um 27 Prozent gegenüber 2017. Der Tourismusverband arbeitet deshalb eng mit den Nachbarregionen und mit dem Landratsamt zusammen, um den Ausbau und die Vermarktung von Radwegen voranzutreiben. Ira Wild hebt hier die Zusammenarbeit mit Rainer Mahl vom Landratsamt hervor. Voraussichtlich Ende Mai werde das Landratsamt Hinweistafeln zu 19 Rundwanderwegen aufstellen.

So viele Betriebe sind erfasst

Heuer ist übrigens für den Tourismusverband Ammersee-Lech ein besonderes Jahr: Er wurde 1969 gegründet, und das Jubiläum soll im Herbst gefeiert werden, wie der Vorsitzende, Oberbürgermeister Mathias Neuner, sagte. Neuner berichtete über eigene Urlaubserfahrungen am Bodensee, von einem Campingplatz mit Supersauna und einem sehr gut ausgebauten Radweg an der Iller. Der Tourist ändere sich in seinen Erwartungen, so Neuners Eindruck. Beispielsweise müsse der Campingplatz längst mehr bieten als reines Campen. Wenn man einen Mehrwert biete, sei dies eine Chance, Touristen anzuziehen.

Dem Tourismusverband gehören aktuell 113 Übernachtungsbetriebe, elf Leistungsträger und Vereine, zehn Gaststätten und 30 Kommunen an. Das gedruckte Unterkunftsverzeichnis erscheint wieder im zweijährigen Turnus und wird in den kommenden Monaten er- und bis zum Herbst fertiggestellt.

