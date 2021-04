Tourismusverband unter neuer Führung

Landrat Eichinger und Stadtrat Flörke bilden neue Spitze. Erheblicher Einbruch 2020

Die Führung des Tourismusverbands Ammersee-Lech hat sich neu aufgestellt. Auf der jüngsten Hauptversammlung, die coronabedingt nur online stattfinden konnte, wurde Landrat Thomas Eichinger ( CSU) zum Vorsitzenden gewählt und Stadtrat und Kulturreferent Axel Flörke (Landsberger Mitte) zum Stellvertreter.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, soll Thomas Eichinger, der auch für die Markenentwicklung im Landkreis verantwortlich ist, vor allem politische Kontakte knüpfen, während Axel Flörke, der gleichzeitig das Amt des Geschäftsführers ausübt, das operative Geschäft übernimmt. Acht Jahre lang standen Ira Wild, Referatsleitung der Tourist-Information Landsberg, und Mathias Neuner, ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt, an der Spitze des Tourismusverbandes Ammersee-Lech. Beide haben ihre Ämter abgegeben und wurden auf der Hauptversammlung verabschiedet. Landrat Eichinger würdigte das Engagement der beiden und bedankte sich für deren Einsatz für den Tourismus im Landkreis.

Der Tourismusverband wurde 1996 in Windach gegründet, Vorsitzender war damals der frühere Landrat Bernhard Müller-Hahl, Geschäftsführer Bertold Jetschke. Seit 2003 befindet sich die Geschäftsstelle des Verbands in den Räumlichkeiten der Tourist-Information der Stadt Landsberg im Historischen Rathaus am Hauptplatz, sodass damit Synergieeffekte sinnvoll genutzt werden können.

Die Mitarbeiterinnen Beate Goj, Elke Malura und Stephanie Solankar übernehmen Aufgaben für den Verband, der die touristische Homepage für die Region Ammersee-Lech mit integriertem Reservierungssystem für die Beherbergungsbetriebe erstellt, finanziert und betreut. Außerdem erstellt der Verband ein Gastgeberverzeichnis sowie Prospektmaterial und arbeitet mit den benachbarten Landkreisen und Tourismusverbänden zusammen.

Im Jahr 2020 gab es einen erheblichen Einbruch beim Tourismus: Das Statistische Landesamt spricht von rund 71600 Gästen (45 Prozent Einbruch gegenüber 2019) und rund 197000 Übernachtungen (36 Prozent weniger als 2019). Als wichtigstes Ziel für die kommenden Jahre sehen Thomas Eichinger und Axel Flörke die Stärkung der Gästezahlen und der Übernachtungen im Landkreis. Dazu soll laut Geschäftsführer Flörke verstärkt Imagewerbung über soziale Medien mit Einbindung der Homepage gestartet werden. Ein weiteres Ziel sei die Herausgabe einer Gästekarte mit verschiedenen Vorteilen für die Touristen.

Thomas Eichinger und Axel Flörke appellieren an alle touristischen Leistungsträger im Landkreis, die noch nicht Mitglied im Tourismusverband sind, diesem beizutreten. Mit einem Jahresbeitrag in Höhe von 20 Euro können sie die Leistungen des Verbandes in Anspruch nehmen. (lt)