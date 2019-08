vor 41 Min.

Transfercoup: Der TSV Landsberg holt Sven Kresin auf die Trainerbank zurück

Sven Kresin wird wieder Trainer beim TSV Landsberg. Das gab der Fußball-Bayernligist am Donnerstagabend bekannt.

Paukenschlag beim TSV Landsberg: Der abstiegsbedrohte Fußball-Bayernligist präsentiert Sven Kresin als neuen Trainer. Er gilt als einer der erfolgreichsten der Klubgeschichte.

Von Dominic Wimmer

Lange hat es gedauert, dafür ist die Personalie umso spektakulärer. Der TSV Landsberg hat am Donnerstagabend Sven Kresin als neuen Trainer präsentiert. Der 43-jährige Ex-Profi war bereits von 2010 bis 2016 Trainer beim derzeit kriselnden Bayernligisten. Er führte den Verein 2014 in die zweithöchste bayerische Amateurliga und beendete sein Engagement nach erfolgreichem Klassenerhalt 2016.

Seit der Winterpause 2019 betreute der gebürtige Hesse den SV Fuchstal in der Kreisklasse. Ab sofort geht es für ihn also vier Ligen weiter oben um den Klassenerhalt. Derzeit liegt der TSV Landsberg als Aufsteiger in der Bayernliga nach acht Spieltagen mit sieben Punkten auf Rang 13. Vor knapp zwei Wochen war der bisherige Trainer Hermann Rietzler, der den Posten zu Saisonbeginn übernommen hatte, zurückgetreten.

