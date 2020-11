vor 26 Min.

Trauer im Landkreis Landsberg: Der frühere Landrat Walter Eichner ist tot

Der frühere Landrat Walter Eichner ist am Freitagmorgen im Landsberger Klinikum verstorben. Zwei Tage zuvor sprach er mit unserer Zeitung über seine Autobiografie.

Von Thomas Wunder

Er war so guter Dinge. Als Walter Eichner am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung seine Autobiografie vorstellte, da erwähnte er auch, dass er nächste Woche aus dem Landsberger Klinikum entlassen werden sollte. Doch es kam anders. Am Freitagmorgen ist der frühere Landrat im Alter von 70 Jahren gestorben.

Walter Eichner war schwer krank. Wegen einer Lungenerkrankung musste er die vergangenen drei Jahre rund um die Uhr beatmet werden, ein mobiles Sauerstoffgerät war sein ständiger Begleiter. Die Angst vor einer Erkältung und seit Frühjahr 2020 vor einer Infektion mit dem Coronavirus, habe ihm zu schaffen gemacht, sagte er unserer Zeitung. Zuletzt setzte ihm eine Krebserkrankung und die folgende Chemotherapie zu, vor wenigen Wochen kam noch eine Lungenentzündung hinzu.

Doch Walter Eichner ließ sich nicht unterkriegen. Vom Krankenbett aus bereitete er den Verkaufsstart (am Dienstag) seiner Autobiografie vor. Dazu gehörte auch das Telefongespräch mit dem Landsberger Tagblatt, in dem er, wie in seinem Buch, bewundernswert offen über sein privates, berufliches und kommunalpolitisches Leben erzählte.

Walter Eichner (rechts) mit zwei langjährigen politischen Weggefährten, den früheren Oberbürgermeisterin Mathias Neuner (links) und Franz Xaver Rößle. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Freitagfrüh ist Walter Eichner im Landsberger Klinikum gestorben. Zu diesem Zeitpunkt werden viele LT-Leser in der Zeitung aber auch online unseren Artikel über die Autobiografie des früheren Landrats (von 2002 bis 2014) und CSU-Politikers gelesen haben. Der 70-Jährige hinterlässt seine Ehefrau Gaby und die erwachsenen Kinder Birgit, Christian und Stefanie, die ihm beim Schreiben des Buches unterstützt haben und eigene Beiträge lieferten.

Die Nachricht vom Tod Walter Eichners löst tiefe Trauer im Landkreis aus. Reaktionen von langjährigen Weggefährten lesen sie im Laufe des Tages auf diesem Portal.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen