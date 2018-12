19:47 Uhr

Trockenheit: Wasser wird aus vielen Quellen geschöpft

In Landsberg ist derzeit das Trinkwasser knapp. Der Notverbund mit Kaufering ist bereits angelaufen.

Von Stephanie Millonig

Der Sommer war so trocken wie noch nie und ohne Nass von oben kann sich kein neues Grundwasser bilden. Die Folge: An zwei Landsberger Brunnenstandorten westlich des Lechs wird kaum mehr Trinkwasser gefördert und seit Kurzem wird wie berichtet Wasser aus Kaufering ins Landsberger Netz zugeliefert. Doch wie soll es weiter gehen, wenn weitere solche Jahre folgen? Das LT hat mit dem Technischen Vorstand der Stadtwerke, Norbert Köhler, und Ulrich Heindl, der bei den Stadtwerken für Wasserqualität und -quantität zuständig ist, gesprochen und sich beim Dießener Wassermeister Michael Deininger erkundigt, wie dort die Situation ist.

Das bisherige System funktioniert nicht mehr

„2018 gab es einen Paradigmenwechsel, “, sagt Heindl. Die Wasserproduzenten könnten nicht mehr mit Mittelwerten rechnen, sondern müssten in ihren Prognosen auf die Spitzenwerte abstellen – extreme Trockenheit oder Hochwasser. Heuer sei gewissermaßen ein Kipppunkt erreicht, an dem das System nicht mehr funktioniere. „Die Jahre zuvor hat es funktioniert“, sagt Heindl. Das heißt, der Grundwasserstand war zwar auch manchmal niedrig, es konnte aber ausreichend Wasser gefördert werden.

Auch ein Brunnen in Waal wird wieder aktiviert

Kurzfristig reagierten die Stadtwerke mit dem Notverbund mit Kaufering. Wie Norbert Köhler erzählt, sei auch ein ehemaliger Brunnen in Waal aktiviert worden, der als Notbrunnen belassen worden sei. Die Obere Singoldgruppe werde normalerweise von Landsberg versorgt, sei jetzt aber abgekoppelt.

Es wird mit Hochdruck gearbeitet

Mittelfristig sollen alle Quellen gefasst und einbezogen werden. „Es gibt einen Maßnahmenplan, an dem mit Hochdruck gearbeitet wird“, erläutert Ulrich Heindl. Verschiedene Standorte mit unterschiedlichen geologischen Gegebenheiten sollen die Sicherheit erhöhen. Denn abhängig von der Bodenschicht und dem Bodenaufbau dauert es unterschiedlich lang, bis das Regenwasser durchsickert und zu Grundwasser wird. „Wir müssen unser flexibles System noch flexibler machen“, sagt Norbert Köhler und hat außerdem eine weiträumige Vernetzung von verschiedenen Wasserversorgern als Notverbundsystem im Sinn. Wie sieht es mit Wasser sparen und der Nutzung von Regenwasser aus? Der Pro-Kopf-Verbrauch in den Haushalten hat sich laut Deininger seit den 1990er Jahren bereits von 147 auf 122 Liter pro Tag verringert. Grund sei unter anderem die verbesserte Technik in den Haushalten bei Waschmaschinen und Spülmaschinen sowie die Verwendung von Einhebel-Mischern.

Einer Verkeimung vorbeugen

Eine gewisse Menge an Wasserverbrauch ist jedoch notwendig, damit das System funktioniert. Denn die Wasserleitung haben bestimmte Dimensionen, in denen sich das Wasser auch bewegen muss. Steht es im Sommer in den Leitungen und erwärmt sich, könnte es zu einer Verkeimung kommen. Um dem vorzubeugen, muss dann gespült werden, wie die Wasserexperten erläutern. Die Wasserleitungen müssen aber auch einen gewissen Durchmesser haben, um zu gewährleisten, dass ausreichend Löschwasser bei einem Brandfall zur Verfügung steht. Dem Leitungssystem lägen Rohrnetzberechnungen zugrunde, die der Infrastruktur angepasst seien, erläutert Deininger.

Köhler, Heindl und Deininger nennen weitere Gründe, warum sie Regenwassernutzung nur für Draußen befürworten. Sie befürchten, dass parallele Leitungen, die Regenwasser zur Toilettenspülung bringen, im Haus nicht ausreichend gekennzeichnet werden und beispielsweise nach einem Eigentümerwechsel niemand mehr weiß, dass Wasser aus einem bestimmten Hahn kein Trinkwasser ist. In Dießen muss man sich übrigens derzeit keine Gedanken um Wasserknappheit machen: Die Mächtigkeit der Schichten über dem Grundwasserstrom, der als Quelle bei Bischofsried austritt, ist groß: „80 Prozent unseres Wassers ist zwischen fünf und 15 Jahre alt“, sagt Michael Deininger.

Aber auch die Marktgemeinde hat einen Notverbund, und zwar mit dem Zweckverband Ammersee-West. Und der hat nicht nur eine Brunnenanlage nahe Bischofsried, sondern auch Brunnen bei Schondorf und die fördern Tiefenwasser, das nicht von der Grundwasserneubildung betroffen ist.

