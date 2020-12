13:03 Uhr

Trotz Corona eröffnet Sandra Nebel in Fuchstal einen Hundesalon

Plus Trotz der Corona-Krise eröffnet Sandra Nebel einen Hundesalon in Fuchstal. Warum viele mit ihrem Vierbeiner auch weite Anfahrtswege in Kauf nehmen.

Von Dagmar Kübler

Der Hund stinkt, an seinen Pfoten kleben alte Dreckbatzen, sein Unterfell ist so verfilzt, dass kein Durchkommen mit der Bürste mehr möglich ist – jetzt ist es eigentlich schon fünf nach zwölf für einen Besuch beim Hundefriseur. Durchschnittlich alle acht Wochen sollte ein Hund zum Friseur, sagt Sandra Nebel, die im April 2020 ihren Hundesalon im Fuchstal eröffnet hat, der von Anfang an gut angenommen wurde, wie sie sagt. Denn sie deckt auch eine „Marktlücke“ ab.

Nebels Kunden kommen sogar von weit her: aus dem Allgäu, Baden-Württemberg, vom Ammersee oder dem Münchner Umland. Das hat seinen Grund: Nebel kümmert sich auch um große Hunde mit Unterfell, deren Pflege viel Zeit und Geduld in Anspruch nimmt. Dazu zählen Neufundländer, Leonberger, Huskys, Eurasier, Golden Retriever, Schäferhunde und Collies.

Es dauert Stunden, bis die Hunde wieder "salonfähig" sind

In Münchner Salons würden diese Hunde oft gar nicht mehr angenommen, denn in der gleichen Zeit können mindestens zwei kleinere Hunde gepflegt werden, was mehr Einnahmen bringt, weiß Nebel. Außerdem scheuten Kunden Unannehmlichkeiten wie die Verkehrsdichte und Parkplatzsuche in München. „Da ist es doch viel g’schmeidiger, bei mir vor dem Haus zu parken, den Hund abzugeben und solange shoppen oder einen Kaffee trinken zu gehen.“

Um allen Rassen gerecht zu werden, ist ein umfangreiches Sortiment an Scheren nötig. Bild: Julian Leitenstorfer

Drei bis vier Stunden dauert es, bis ein Neufundländer wieder „salonfähig“ ist. Zuerst wird er in einer Metallwanne, die im separaten Badezimmer des Hundesalons steht, zwei Mal gewaschen. Es dauert lange, bis so ein Neufundländer richtig nass ist. Dann verwendet Nebel eine spezielle Pflegeserie mit Conditioner, der die Unterwolle löst. 15 Minuten muss das Präparat einwirken, dann heißt es, Filz, Fell und Verknotungen gründlich auszuspülen.

In der Wanne bleiben die Vierbeiner angeleint

Aus versicherungstechnischen Gründen bleibt der Vierbeiner die ganze Zeit über in der Wanne angeleint – auch beim Föhnen, das circa eine Stunde dauert. Das dient aber dem Schutz des Hundes, dass dieser nicht aus der Wanne springen und sich verletzen kann. Sie selbst würde es nicht brauchen. „Mich hat noch nie ein Hund gebissen“, sagt Sandra Nebel. „An der Körpersprache des Hundes sieht man, wenn es ihm zu viel wird, und dann mache ich eine Pause.“ Im Übrigen würden die Hunde das Waschen und Schneiden als angenehm empfinden. Tatsächlich lösen sich bei einigen Rassen Massen von Haaren – so viele, dass Nebel eine Taucherbrille zum Schutz ihrer Augen trägt.

Für jedes Fell das richtige Shampoo, die richtige Bürste und Schere – die Groomerin, das ist die Fachbezeichnung, ist gut ausgestattet. Allein 25 verschiedene Scheren hängen griffbereit am Schertisch, weitere warten in der Schublade zusammen mit Trimmern. „80 Prozent der Kunden bürsten verkehrt oder mit der falschen Bürste“, weiß Sandra Nebel, die auch Bürsten verkauft und ihren Laden 2021 um Futter, Leckerlis, Leinen und anderes Zubehör erweitern will.

Sandra Nebel hat sich mit dem Hundesalon einen Traum erfüllt

Nebel war viele Jahre Vorstandssekretärin bei einer Versicherung. Mit dem Hundesalon hat sich die Tierfreundin, die fünf Hunde und ebenso viele Katzen sowie sechs Legehühner und einen Gockel besitzt, einen Traum erfüllt, der seinen Ursprung weit in der Kindheit hat. Auf einer Ausstellung in München, die sie als Kind einmal mit ihrem Vater besucht hat, begegnete sie ihrem ersten Neufundländer – es war Liebe auf den ersten Blick.

Auch Bürsten gehören zu Sandra Nebels Arbeitsutensilien. Bild: Julian Leitenstorfer

Da die Eltern ihr keinen Hund erlaubten, führte sie fortan sämtliche Hunde anderer Besitzer aus, die greifbar waren. Heute führt die 49-Jährige, die gebürtig aus Taufkirchen an der Vils stammt, nicht nur einen Hundesalon, sondern züchtet erfolgreich – das zeigen die vielen Pokale – Neufundländer und schwarze Zwergpudel.

Im Winter müssen die Pfoten ausgeschert werden

Viel Wissen über Hundepflege hat sie sich selbst angeeignet und erweitert es ständig durch Seminare. „Eine Ausbildung ist für Groomer nicht vorgeschrieben, deshalb gibt es viele schwarze Schafe“, weiß sie. Einen Hund ganz ohne Pflege zu halten sei nicht möglich, so Nebel. Ohrenpflege, Krallenschneiden und Bürsten bräuchte jeder Hund. Etwas ganz besonderes, nämlich die Thalasso-Therapie mit Schlamm, hat sie sich für Rassen wie Mops, Jack Russel und Dalmatiner ausgedacht. „Das entfernt die abgestorbenen Haare und mindert den Juckreiz“, so Nebel.

Jetzt im Winter sei es wichtig, die Pfoten auszuscheren sowie bei langen Haaren das Fell am Bauch und an den Beinen einzukürzen. Als ganz besonderen Service bietet die Hundeliebhaberin die Welpeneingewöhnung gratis an – so werden Welpen ganz langsam mit dem Programm vertraut gemacht, das sie künftig in gepflegte, wohlriechende Hunde verwandeln wird. Allerdings muss auch Sandra Nebel derzeit ihren Salon schließen. Zunächst hatte es Unsicherheit gegeben, da die Besitzer ja ihre Tiere nur abgeben, inzwischen hat sie jedoch die Nachricht erhalten, dass sie nicht öffnen darf. Sie hofft jetzt wie viele andere, bald wieder öffnen zu dürfen.

