Trotz Hochwassergefahr: Für den Töpfermarkt wird aufgebaut

Zwei Tage noch bis zum Start des Dießener Töpfermarkts. Nach wie vor blicken die Veranstalter auf den Wetterbericht. Lassen sich die Parkplätze auf der Wiese im Norden befahren?

Von Stephanie Millonig

Wie stark steigt der Pegel des Ammersee noch an in den nächsten Tagen? Diese Frage beschäftigt die Dießener. Denn am Donnerstag beginnt der Töpfermarkt – wie geplant. „Die Entscheidung ist schon am Samstagmittag gefallen und jetzt läuft der Aufbau“, berichtete Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer am Dienstag.

Stand Mittwochnachmittag lag der Pegel des Ammersees laut Hochwassernachrichtendienst bei 533,70 Metern über Normal Null. Kritisch wird es laut Springer bei einer Höhe von 533,89 Metern. Die Meldestufe 3 für den Ammersee beginnt bei 534 Metern, ab da kommt es zu Überflutungen im Uferbereich beim Strandhotel, dem Sportgelände und der Sportgaststätte. Ob es soweit kommt, hängt davon ab, wie viel Wasser die Ammer bringt. Die Experten rechnen laut Springer damit, dass der See im Laufe des Donnerstags stärker ansteigen könnte. Für die Ammer ist zumindest für die nächsten zwölf Stunden vorhergesagt, dass weder in Weilheim noch in Peißenberg eine Meldestufe erreicht wird.

Die Unterführung soll ausgepumpt werden

Springer und auch Bauhofchef Albert Schmelzer rechnen damit, dass es gelingt, das Wasser aus einem Teil der Unterführung, die aufs Veranstaltungsgelände in den Seeanlagen führt, zu pumpen. Somit wäre dieser Hauptzugang frei. Sollte diese Zugangsmöglichkeit allerdings wegfallen, müssten die Besucher von der Seestraße im Norden her oder von der Jahnstraße im Süden zum Töpfermarkt gehen. Auch der Bahnübergang ist eine Möglichkeit, in die Seeanlagen zu gelangen. Laut Karl Heinz Springer sind während des Töpfermarktes generell Bundespolizisten vor Ort, die darauf Acht geben, dass niemand sich selbst oder den Bahnverkehr gefährdet.

Können Besucher auf den Wiesen im Norden von Dießen parken? Das hängt davon ab, wie viel es vor Ort noch regnet und wie befahrbar die Wiesen sind. Bauhofchef Schmelzer geht davon aus, dass man das erst am Donnerstagmorgen entscheiden kann. Keine Probleme wird es nach Springers Meinung bei den Parkplätzen an der Rotter Straße oder an der Jägerallee geben. Je weiter es Richtung See geht, könnte es aber wieder problematisch werden: Viele Töpfer parken unweit des MTV-Geländes. dorthin gelangt der ausufernde See am schnellsten...

