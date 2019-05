12:48 Uhr

Trotz Niederlage: Die Dornstettener Bürgerinitiative will weitermachen

Die Bürgerinitiative verliert die Abstimmung über das geplante Baugebiet in Dornstetten. Sie kritisiert weiter den Bürgermeister und will einen "Regimewechsel".

Von Christian Mühlhause

Alexander Enthofer, Bürgermeister von Unterdießen, muss sich darauf einstellen, dass er bei der Kommunalwahl im März 2020 einen Gegenkandidaten haben wird. Um wen es sich handelt, wollte Gerald Büchelmaier, Sprecher der Bürgerinitiative, die ein neues Baugebiet im Ortsteil Dornstetten verhindern wollte, aber noch nicht sagen. „Das muss die Person schon selber öffentlich verkünden. Wir werden aber mit Rat und Tat zur Seite stehen. Unser Ziel ist es, einen Wechsel im Rathaus herbeizuführen und drei neue Mitglieder in den Gemeinderat zu bringen.“ Enthofer kann der Ankündigung sogar etwas Positives abgewinnen. Es werde schließlich zunehmend schwieriger, Gemeinderäte zu finden. „Es ist doch toll, wenn Leute nicht nur meckern, sondern sich einbringen. Alles andere liegt dann wieder in der Hand der Wähler.“

Nach der Niederlage am Sonntag beim Bürgerentscheid zum Baugebiet nutzte Büchelmaier scharfe Worte, um seine Wahrnehmung der politischen Kultur in Unterdießen zu beschreiben. Es gebe viele Defizite im Rathaus und Gemeinderat, deswegen wollten er und seine Mitstreiter einen „Regimewechsel herbeiführen“. Der Gemeinderat sei ein Gremium, in dem keine Diskussionen stattfänden und abgenickt werde, was der Bürgermeister vorlege, so Büchelmaier. Viele Abstimmungen würden mit 12:1 Stimmen enden, beklagt er. Einzig der Dornstetter Rat Egon Eibl votiere auch mal anders.

Gibt es keine politischen Debatten?

Enthofer betont auf Nachfrage des LT, dass alle Räte vorab die Sitzungsunterlagen erhalten und mit Fragen zu ihm kommen könnten, deswegen gebe es im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzungen seltener Debatten. Gemeinderat Eibl selbst fühlt sich beim Thema Baugebiet Dornstetten einsam auf weiter Flur. „Unter den beiden Vorgängern des jetzigen Bürgermeisters hat der Gemeinderat das Ansinnen einstimmig abgelehnt. Ich verstehe nicht, wieso einige Räte, die schon länger dabei sind, nun dafür stimmen.“ Der Bürgermeister habe „eine teure Wiese“ gekauft, weil er es als Bauland erworben habe, so Eibl. Er hat gegen die Bebauung gestimmt und verweist neben der schützenswerten Natur auch auf die Grundwasserproblematik und die fehlende Infrastruktur. „Es gibt nicht mal eine Bushaltestelle.“ Er sei aber nicht der Kandidat der Bürgerinitiative, der gegen Enthofer antreten werde, so der 77-Jährige. Für ihn sei nach vier Perioden im Gemeinderat Schluss.

Anfang des Jahres griff der Bürgermeister die Initiative an

Büchelmaier glaubt, dass ohne Druck von außen in Unterdießen nichts passiere. Er verweist unter anderem auf den Versuch seiner Initiative, die Mehrzweckhalle anzumieten, was von Enthofer und der Gemeinde verweigert worden sei. Die Bürgerinitiative klagte erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht dagegen. Auch dass die Gemeinde von einst 21 Bauplätzen abrückte und bereit war, auf 14 Parzellen zu verringern, sei dem Veto von Bau- und Naturschutzbehörde des Landratsamtes geschuldet, äußert Büchelmaier. Dem widerspricht der Bürgermeister. „Mit Druck hat das nichts zu tun. Wenn uns Hinweise von Fachbehörden oder Bürgern mit Ortskenntnis erreichen, die sinnvoll sind, dann berücksichtigen wir diese.“

Büchelmaiers Kritik bezieht sich zudem auf eine Gemeinderatssitzung in diesem Januar, bei der er und die anderen anwesenden Mitglieder der Dornstetter Bürgerinitiative von Enthofer scharf angegangen worden seien. Der Bürgermeister hatte der Initiative damals vorgeworfen, diese verbreite Unwahrheiten und sei sich selbst nicht einig über die Ziele. „Ich habe die Schnauze voll. Wir tun seit vier Jahren rum“, sagte er damals. Lesen Sie dazu: Baugebiet Dornstetten: Dem Bürgermeister platzt der Kragen

Aus Sicht von Büchelmaier ist die Niederlage beim Bürgerentscheid am Sonntag „eine verlorene Etappe“. Das Bürgerbegehren, das gegen eine Bebauung gerichtet war, erhielt nur einen Zustimmungswert von 26,8 Prozent. Der Kampf gehe aber weiter, sagt er auf Nachfrage des LT. Noch stünden Gutachten aus und die Einwände der Bürgerinitiative seien auch noch nicht abgearbeitet, verweist der Sprecher. Inzwischen liegt bereits der dritte Bebauungsplan vor. Laut Enthofer sind alle Untersuchungen zum Baugebiet abgeschlossen. Die vierwöchige Auslegung erfolge im Juni und anschließend die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen.

