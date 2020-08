Trotz ehrgeiziger Bauprojekte: Den Verkehr im Blick haben

Plus So gut wie es ist, dass in Landsberg mehr Wohnungen entstehen, so wichtig ist es auch, dass die Verkehrsprobleme angegangen werden. Ein Kommentar von LT-Redakteur Dominic Wimmer.

Die Stadt Landsberg verändert ihr Gesicht. Eines der größten Wohnbauprojekte der vergangenen und auch der nächsten Jahre nimmt derzeit am Papierbach Gestalt an. Die ersten Gebäude bekommen immer mehr Konturen. Nicht nur dort wird dringend benötigter Wohnraum gebaut, sondern auch am Wiesengrund und in den nächsten Jahren auch im Osten der Stadt. Es klingt äußerst positiv, dass die Stadt auf dem Gelände von Kraftwerksbetreiber Uniper, das so groß ist wie drei Fußballfelder, Wohnungen bauen will.

Nur auf E-Fahrräder zu setzen, ist Augenwischerei

Aber auch dieses neue Wohnviertel wird ein altbekanntes Problem verstärken: den Verkehr. Schon jetzt ächzt Landsberg unter seiner Last. Die Lösungen fehlen nach wie vor. Man vertraut blauäugig darauf, dass Bewohner neuer Quartiere lediglich alternative Mobilitätsformen wie E-Lastenräder und E-Bikes nutzen und das Auto stehen lassen.

Aber man sollte vor der Realität nicht die Augen verschließen. Allein die halbseitige Sperrung des Hauptplatzes inmitten der Ferien für zwei Wochen wegen der Pflastersanierung hat teils für lange Staus bis zur Weilheimer Straße gesorgt. Es wird Zeit, Konzepte zu erarbeiten und zu präsentieren.

