Türken in Landsberg: „Terror richtet sich gegen alle Menschen“

Plus Wie türkischstämmige Landsberger auf das Attentat im hessischen Hanau reagieren. Erklären können sie sich einen solchen Anschlag nur schwer.

Der Attentäter hatte Wahnvorstellungen und eine rassistische Gesinnung: Am Mittwochabend tötete ein 43-jähriger Mann im hessischen Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln, seine Mutter und sich selbst. Das ist - wie überall - auch in Landsberg ein Thema, und zwar nicht nur wegen der Frage, ob angesichts einer solchen Bluttat Fasching gefeiert werden kann. Was denken türkischstämmige Landsberger über diese Mordtat? Das LT hat nachgefragt.

Tolga Yaman ist der Betreiber des Kebap Hauses am Hauptplatz. Von dem Hanauer Terrorakt habe er erst im Laufe des Donnerstags erfahren, zu sehr habe er mit dem Geschäft zum Lumpigen Donnerstag zu tun gehabt, erzählt der 23-Jährige. Yaman wurde in Köln geboren und gehört der dritten Generation seiner Familie in Deutschland an. „Es ist traurig, so etwas passiert immer öfter, egal ob es in Deutschland oder woanders ist“, sagt er. Und die Gewalt gehe in alle Richtungen, fügt Yaman an. Landsberg sei freilich eine ruhige Stadt, meint der Imbiss-Unternehmer, aber nach solchen Anschlägen sei doch eine allgemeine Verunsicherung zu spüren: „Man weiß nie, wo das nächste Mal etwas passiert.“

Erinnerung an den Anschlag in an Neujahr 2017 in Istanbul

Wirklich schützen könne man sich davor nicht, glaubt Tolga Yaman, und er verdeutlicht, dass sich Terror gegen alle Menschen richte. Yaman denkt dabei speziell an den von der Terrormiliz „Islamischer Staat“ verübten Anschlag in einem Istanbuler Nachtklub zum Jahreswechsel 2016/17 mit 39 Toten. Die jungen Männer aus Landsberg und Kaufering, die damals ums Leben kamen, habe er gekannt. Eine Erklärung für solche Taten sei schwer zu geben. Allerdings habe er schon den Eindruck, dass sich der Hass immer mehr ausbreite. Soziale Medien könnten dabei eine Rolle spielen, aber durch die zunehmende Vernetzung sei es wohl auch leichter geworden, an Waffen heranzukommen. Im speziellen Fall Hanau liegt für Yaman eine einfache Erklärung nahe: „Das kann eigentlich nur eine Krankheit sein.“

So bewertet auch Selim Ayoglu von der Ess-Bar an der Augsburger Straße die Tat in Hanau. „Das sind kranke Menschen“, sagt Ayoglu, der auch Vorsitzender von Türkspor Landsberg ist. Solche Menschen gebe es in allen Gesellschaften und Nationen, ein denkender Mensch werde aber sehen, dass „wir alle Menschen sind“. Eine größere persönliche Besorgnis löse die Tat bei ihm jedoch nicht aus: „Ich bin ein 48-jähriger Landsberger, warum soll ich dadurch verunsichert werden“, meint er, „aber ich bin traurig, dass so viele Menschen gestorben sind“.

Auch beim Freitagsgebet ging es um das Attentat

„Wir machen uns Sorgen“, sagt dagegen Ömer Cölkusu von der muslimischen Ditib-Gemeinschaft in Landsberg. Auch beim Freitagsgebet sei das Attentat angesprochen worden – verbunden mit der Bitte des Imams, ruhig zu bleiben. Gegenstand fremdenfeindlicher Aktivitäten sei die Gemeinde noch nie geworden. Allerdings sei ihr Name vor Jahren einmal in den Unterlagen einer rechtsextremistischen Gruppe, die in Seeshaupt von der Polizei ausgehoben worden sei, genannt gewesen. Dass zur Zeit des Moscheebaus auf den Oberen Wiesen einmal auf großen Wänden Kreuze angebracht wurden, das habe ihn aber nicht gestört, sagt Cölkusu.