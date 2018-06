Turbine wird aus

Nach 22 Jahren steht für den Stromerzeuger der Maier-Mühle die erste große Revision an. Am Mittag schwebte die Maschine über die Dächer.

Zwei Autokräne sind am Donnerstagmorgen auf dem Infanterieplatz in Landsberg aufgefahren. Sie heben die Turbine der Maier-Mühle aus dem Mühlbach. Das mehr als 20 Tonnen schwere Gerät wird am späten Abend nach Ravensburg zur Herstellerfirma Andritz Hydro (ehemals Sulzer) gefahren. Nach 22 Jahren und rund 180.000 Betriebsstunden wird dort die erste große Revision durchgeführt, erklärt Thomas Schneider, der bei den Stadtwerken für die Stromerzeugungsanlagen zuständige Abteilungsleiter. Bis August wird die Wasserkraft der Stadt am Mühlbach still stehen. Die erste Herausforderung dafür bestand zur Mittagszeit darin, die Turbine aus dem engen Mühlbachkanal quasi herauszudrehen und dann über das Dach der Maier-Mühle auf den gesperrten Parkplatz auf den bereitstehenden Tieflader zu heben.