vor 38 Min.

ULP: Mobilität ist wichtiges Thema

Bürgergruppe und Investor treffen sich

Beim zweiten Stammtisch der Bürgergruppe ULP war unter anderem das Mobilitätskonzept ein Thema. Zudem wurde seitens des Investors „ehret+klein“ ein umfangreicher Fragenkatalog beantwortet, wie der Sprecher der Bürgergruppe ULP, Bernd Schwarz, in einer Pressemitteilung schreibt.

Die Pressesprecherin von ehret+klein, Kerstin Kruppok, und Projektleiter Benjamin Johansson beantworten die Fragen, unter anderem nach dem Baufortschritt: Im Rahmen der Coronakrise habe es keine merklichen Verzögerungen gegeben und augenblicklich seien beispielsweise die Baufelder A1 Süd und B2 in der Hochbauphase.

Erläutert wurde auch, warum von einem Boarding-House auf eine Hotelnutzung im Kulturbau gewechselt wurde. Für einen Hotelbetreiber würden klassische Hotelzimmer, die im Rahmen eines Konzert- oder Theaterbesuchs für einen kurzen Zeitraum gebucht werden, mehr Sinn ergeben als Service Apartments im Boarding-House, die für einen längeren Aufenthalt gedacht seien, so die Überlegungen der Am Papierbach Entwicklungsgesellschaft (APE). Der Fragenkatalog nebst Antworten sei auf der Website des Projekts zu finden.

Zum Mobilitätskonzept berichtete Thomas Frank, der Vorsitzende der Bürgerbeteiligung Landsberg, vom Besuch einer Stadt in der Nähe von Frankfurt am Main, die ein Mobilitätskonzept bereits erfolgreich umgesetzt habe. Dieser Besuch, zusammen mit Drittem Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) und Mitarbeitern von ehret+klein, gehöre auch zur Meinungsbildung der Stadträte, da das Thema in Kürze in dem Gremium zu Abstimmung vorliegen werde. Ein Käuferehepaar formulierte beim Stammtisch, dass das Mobilitätskonzept entscheidend für den Kauf einer Wohnung im Quartier ULP gewesen sei. Man wolle bei der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes unbedingt auf eines von zwei Autos verzichten.

Dazu beabsichtigen die Bürgergruppe ULP und ehret+klein, das für das Quartier ULP entwickelte Mobilitätskonzept und die Ergebnisse der hessischen Beispielstadt beim nächsten Stammtisch der Bürgergruppe am Donnerstag, 17. September, ab 18 Uhr der Landsberger Öffentlichkeit vorzustellen. Zudem wurde vereinbart, dass die Antworten (FAQs) regelmäßig ergänzt und auf den Webseiten veröffentlicht werden. (lt)