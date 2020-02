Über 24 Stunden Faschingstreiben in Dießen

Plus In Dießen haben die Narren von Rosenmontag bis Kehraus ein straffes Programm. Der Höhepunkt ist der Handwagerl-Umzug am Dienstag. Was die Besucher erwartet.

Innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden alles erleben, was den Fasching ausmacht, das ist jedes Jahr in Dießen möglich. Der Höhepunkt des Treibens ist von Faschingsdienstag bis in die Morgenstunden des Aschermittwochs zu bestaunen, wenn die Narren die Fischerei unsicher machen. Und da ist traditionell einiges geboten.

Am Faschingsdienstag, 25. Februar, ziehen die Narrengesellschaften Richtung „Gaudi-Zentrale“ im Gasthaus Unterbräu, wo es schon um 10 Uhr heiß hergeht bei einem Weißwurst-Frühstück. Wer dazu alles erwartet wird? Unter anderem die Kapelle Krach & Fürchterlich, die Spielleute vom Dießener Trachtenverein sowie der Lotter Mandy mit seiner roten Gitarre und der San Francisco Partyband.

Originelle Leiterwagen, Mistkarren und Kinderwagen

Für alles, was rund um die „Gaudi-Zentrale“ passiert, gibt es Regeln. Regel Nummer eins: In diesen Tagen werden Leiterwagen, ausrangierte Mistkarren, Kinderwagen, Hochräder, Fahrräder, Mountain-bikes und alles, was Räder hat, dekoriert, aufpoliert, umgebaut und aufgebaut. Das Ergebnis muss originell sein und Fotografen animieren zum Fotografieren.

Regel Nummer zwei: Die Heimatzeitungen werden gelesen und die Heimatradios gehört, weil die Schubkarren-Parade, sprich der Fischereier Faschingsumzug ja auch von politischen und gesellschaftlichen Schmankerln lebt. Frei nach der Devise: Es soll gelacht werden über Wahl-Aktualitäten, übers Dorfgeschehen, über die Rathaus-Narreteien und vieles mehr.

Zum Programm am Faschingsdienstag in der Fischerei: Ab 10 Uhr gibt’s Weißwürste am laufenden Band. Ab 11 Uhr ist auch Mandy Lotter am Mikrofon und auf der Bühne. Um 14 Uhr beginnt der Handwagerl-Umzug auf dem Untermüllerplatz. Dazu spielen der Spielmannszug des Dießener Trachtenvereins mit Andreas Huber an der Spitze und die Hauskapelle Krach und Fürchterlich auf.

Am Abend fließt das Starkbier

Ist das Wetter gut, geht der Narrentreff auf dem Untermüllerplatz weiter, bei schlechtem Wetter im und um den Unterbräu. Dort gehen die Lichter nicht aus, bevor sich über dem letzten Akt der Vorhang senkt: Wenn das Starkbier fließt und sich die „gerollten Möpse“ und langen Heringe als letzte Mahlzeit der närrischen Saison empfehlen. Für die Musik sorgt Mandy Lotter. Er holt seine Glitzer-Klamotte frühmorgens aus dem Schrank, schultert die berühmte rote Gitarre und setzt sich Richtung Unterbräu in Bewegung. 200 Songs, Hits, Gags, Witze – schätzen Eingeweihte – hat er parat. Die braucht er, weil er den ganzen Tag über Musik macht. Pausen gibt es nur für das Allernötigste. Mit ihm auf der Bühne steht die San Francisco-Partyband mit Sängerin Btina und Keyboarder Reinhold Ohmayer von der Bayern 3-Band.

Eine Rockabilly-Ballnacht in der Mehrzweckhalle

Etwas ruhiger geht es am Faschingssonntag, 23. Februar, zu. Beim traditionellen Jahresessen im Unterbräu tischen die Wirtsleute Anna und Martin Brink auf, was die bayrische Küche für so einen Anlass beschert. Vom Klassiker mit Kruste bis zum Brotzeitteller mit Willi. Am Rosenmontag, 24. Februar, darf die Fischerei Luft holen und aufatmen. Früher hat man in der Marktgemeinde gesagt, die Karawane zieht weiter – so ist es noch heute. Man trifft sich bei der Rockabilly-Ballnacht in der Mehrzweckhalle, auf die Beine gestellt vom Musikverein mit der Band Replay. Einlass ist ab 19.30 Uhr.