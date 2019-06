00:32 Uhr

Über Trump will er nicht reden

HG Butzko sieht die Dinge gerne mal anders herum

„Echt jetzt“ ist das zehnte Programm in 20 Jahren: Zeit, ein wenig Rückblick zu halten, dachte sich wohl HG Butzko und rollt in diesem Programm, das er jetzt auch den Besuchern der Landsberger Kleinkunstbühne s’Maximilianeum servierte, Politik und Zeitgeschehen dieser Jahre auf.

Was ist nicht alles passiert: die SPD von der Regierungs- zur Splitterpartei, das Internet von 56K zu einem GB Minimum, die Entstehung von „Smombies“ (Smartphone Zombies) und „Alexa“, „Verhaltensmanipulierer“ wie Microsoft und Apple, Facebook und Google. Alles Themen, für die ein Abend kaum ausreicht: HG Butzko schaffte es im Foyer des Landsberger Stadttheaters dennoch, vieles zu beleuchten und zu analysieren.

Nur über US-Präsident Trump mochte er nicht reden, „dafür ist mir mein Programm zu schade“. Ein wenig aber doch: „Das Problem sind die Leute, die Trump gewählt haben, die Blödbirnen der Nation.“ Die Internetgeschwindigkeit von 1997: „Kann verglichen werden mit Sebastian Vettel, der auf’m Sitzmäher Formel 1 fährt.“ Die ewige Angela Merkel: „Ich warte immer drauf, dass sie die Gummimaske vom Gesicht zieht, und Helge Schneider kommt zum Vorschein.“

Die Flüchtlingskrise: „Stellen wir uns doch mal das Gegenteil vor: Die Afrikaner haben sich vor Jahrhunderten auf den Weg nach Europa gemacht, Kolonien gebildet und einen Völkermord in der Lausitz angezettelt. Die Böden gehören afrikanischen Großgrundbesitzern, die alles ausbeuten. Die Europäer fliehen nach Afrika und werden zurückgeschickt, weil es sich um sichere Herkunftsländer handelt. So“, sagt Butzko in die betroffene Stille hinein, „Stimmung hamwer jetzt.“

Und es geht weiter in der gnadenlosen Abrechnung. Wie kann es beispielsweise sein, dass es immer mehr Rassismus, aber keine Rassisten gibt? Dazu gehört für Butzko auch die sprachliche Diskriminierung. Sprachgewaltig und mit viel Wortwitz macht der Kabarettist das an Floskeln wie „Frauen-Mannschaft“ oder „herrenloses Damenfahrrad“ fest. Das Handy ist der „Glücksbringer in der Hosentasche“, der immer wieder erfühlt werden muss. „Früher haben Männer dort etwas anderes gesucht...“

Und wie die Handysucht, das ununterbrochene Schauen von Filmen und Serien auf dem kleinen Display wegtherapieren? Butzko schlägt als Foltermethode vor, Süchtige müssten alle Folgen von „Der siebte Sinn“ am Stück schauen. Der geforderten Digitalisierung der Schulen erteilt Butzko eine Absage. Er sei nicht altmodisch, aber in den ersten 14 Jahren sollten die Kinder und Jugendlichen erst einmal haptisch lernen, um den Wert von Materie wieder zu schätzen. (löbh)

