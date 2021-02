vor 17 Min.

Übriger Impfstoff: Impfzentrum Penzing hat Nachrückerliste

Wenn Impfstoff übrig bleibt, der am nächsten Tag nicht mehr verwendet werden kann, sind es nur geringe Mengen, sagt Impfzentrumsleiter Peter Rasch. In einem solchen Fall kommen die Nachrücker zum Zug.

Plus Der Corona-Impfstoff kann nicht lange gelagert werden. Wenn im Landkreis Landsberg Dosen übrig bleiben, die gleich ablaufen, kommen Nachrücker zum Zug. Für wen die Nachrückerliste ist.

Von Daniel Weber

Von den Corona-Impfstoffen wird derzeit noch viel zu wenig produziert, um die Impfzentren in Deutschland auszulasten. Trotzdem kann es leicht passieren, dass Ampullen mit dem so dringend benötigten Inhalt ablaufen – vor allem das Serum von Biontech-Pfizer kann nur wenige Tage gelagert werden. Damit das nicht passiert, bereitet das Impfzentrum im Landkreis Landsberg eine Nachrückerliste vor. Wer darauf steht und warum es passieren kann, dass Impfstoff übrig bleibt, erklärt Peter Rasch, der Leiter der Einrichtung.

Im Impfzentrum Penzing bleibt immer wieder Impfstoff übrig

„Wenn wir zum Beispiel in einem Seniorenheim impfen, wissen wir vorher nicht exakt, wie viele Menschen sich dort tatsächlich impfen lassen werden“, sagt Rasch. „Vielleicht hat jemand an diesem Tag Kreislaufprobleme oder ist wegen einer Verletzung ins Krankenhaus eingeliefert worden.“ Personen, die einen Termin im Impfzentrum haben, könnten krank werden, oder es stelle sich vor Ort heraus, dass jemand Fieber hat und ihm der Arzt deshalb die Spritze nicht geben kann.

So könnten am Ende des Tages noch einige Impfdosen vorrätig sein, die am nächsten Tag nicht mehr verwendet werden dürfen. „Die Menge übrig gebliebener Impfdosen ist sehr überschaubar, wir reden vielleicht nach einer Woche von vier oder fünf Dosen“, stellt Rasch klar. Zum Vergleich: Das Impfzentrum erwarte heute 825 weitere Dosen Impfstoff für Erst- und Zweitimpfungen, vergangene Woche seien es insgesamt 600 gewesen. Ob im Laufe dieser Woche noch eine weitere Lieferung kommt, könne er allerdings nicht abschätzen.

Bisher habe man noch kein Verteilungskonzept gebraucht, sondern habe unter den gerade anwesenden Kollegen im Impf- und Testzentrum angefragt, von denen einige das Angebot gerne angenommen hätten. „Es ist ja naheliegend, dass diejenigen, die jeden Tag mit Covid-19-Patienten zu tun haben, auch geimpft werden.“

Landsberg: Nicht jeder kann sich in Nachrückerliste eintragen

Doch diese Methode wird nicht ewig funktionieren, irgendwann werden alle Mitarbeiter, die geimpft werden wollen, ihre Spritze bekommen haben. Für diesen Fall gebe es schon einen Plan, sagt Rasch: „Wir haben eine sogenannte Nachrückerliste. Das ist allerdings keine Namensliste, sondern wir würden, wenn Impfstoff übrig bleibt, Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes, des Technischen Hilfswerks und sonstige Rettungskräfte anfragen.“

Personen in diesen Berufen kämen besonders leicht mit infizierten Personen in Kontakt. Wer Impfstoff wolle, müsse dann schnell nach Penzing ins Impfzentrum kommen. Man habe sich jedoch gegen eine Nachrückerliste entschieden, auf der sich alle Bürger eintragen lassen können, merkt der Impfzentrumsleiter an. Sonst würde ja fast jeder, der einen Impftermin ausmacht, sich auch auf die Liste setzen lassen. Dafür bleibe viel zu selten etwas übrig.

Damit der Impfstoff nicht abläuft, müssen künftig wohl manchmal Nachrücker kurzfristig zum Impfzentrum in Penzing geladen werden. Bild: Wagner (Symbolfoto)

Die Feuerwehr im Landkreis Landsberg arbeite derzeit schon an einer Abfrageliste, sagt Kreisbrandinspektor Robert Waldhauser: „Das ist mit dem Impfzentrum abgesprochen, wir sollen klären, wer bei der Feuerwehr sich impfen lassen möchte.“ Bei knapp 3000 Ehrenamtlichen bei 71 Feuerwehren im Landkreis dauere das ein wenig – alles müsse schließlich auch datenschutzkonform ablaufen. „Wir rechnen damit, dass wir Ende dieser Woche einen groben Überblick haben, wie viele Interessierte es bei den Feuerwehren gibt“, schätzt Waldhauser.

Einer, der sich schon bereit erklärt hat, im Fall von übrig gebliebenem Impfstoff vorbeizukommen, ist Christian Jungbauer, der Kommandant der Feuerwehr Landsberg. „Ich habe mich auf die Liste setzen lassen, damit ich einen Eigenschutz habe“, sagt er. Beim Feuerwehrdienst komme man unvermeidlich mit vielen Menschen in Kontakt: „Wenn man zum Beispiel mit der Drehleiter jemanden aus dem zweiten Stock holt, wenn man eine Wohnung öffnen muss, in der hilflose Personen sind, wenn man bei einem Verkehrsunfall einen Verletzten aus dem Fahrzeug holen muss, kommt man den Personen sehr nahe.“

Viele Pflegeheimbewohner im Landkreis Landsberg geimpft

Derzeit sei bei der Feuerwehr Landsberg erst eine Kameradin geimpft, sagt Jungbauer. Aber die arbeite auch in einem Betrieb, in dem sie mit Behinderten und kranken Menschen zu tun habe, und sei über den Arbeitgeber geimpft worden – nicht als Mitglied der Feuerwehr.

Und wie ist die Situation in den Senioren- und Pflegeheimen? Laut Landratsamt haben etliche Heimbewohner im Landkreis, die ihr Einverständnis erteilt haben, von mobilen Impfteams die zweite Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Allein in Pflegeheimen im Landkreis gibt es 650 Bewohner. Zum Teil seien auch schon Mitarbeiter der Heime geimpft worden. Bewohner von Seniorenwohngemeinschaften müssten sich, wie andere über 80-Jährige, selbst für einen Impftermin anmelden.

