vor 8 Min.

Ultraleichthubschrauber stürzt bei Peiting ab

Auf einem Flugplatz in der Nähe von Peiting ist ein Ultraleichthubschrauber abgestürzt. Einer der Insassen musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der Pilot des kleinen Helikopters bemerkt bereits beim Start komische Geräusche. Als er zur Landung ansetzen will, stürzt die Maschine ab.

Von Dominic Wimmer

Flugunfall auf dem Flugplatz Peiting-Kurzenried im Landkreis Weilheim-Schongau. Wie die Polizei mitteilt, startete am Donnerstag gegen 17.10 Uhr ein 42-jähriger Österreicher mit einem Ultraleichthubschrauber. Bereits nach einer Platzrunde bemerkte der Pilot, dass der Motor des Hubschraubers seltsame Geräusche von sich gibt. Daraufhin wollte er wieder zur Landen ansetzen.

Der Motor verlor aber schnell an Leistung, sodass der Hubschrauber abstürzte und total beschädigt wurde. Der 42-Jährige sowie ein 51-jähriger Italiener, der sich ebenfalls an Bord befand, wurden dabei leicht beziehungsweise mittelschwer verletzt. Sie wurden mittels Rettungshubschrauber und von einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden am Hubschrauber beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde ein technisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Themen Folgen