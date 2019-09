vor 57 Min.

Um was sich die Ausbildungsmesse dieses Jahr dreht

Am Donnerstag startet die Ausbildungsmesse in Kaufering (von links): Günter Hüfner (Geschäftsführer firma Eichler), Alexa Löffler (Azubi) und Markus Wasserle.

Am Donnerstag startet die Landsberger Ausbildungsmesse. Welche Attraktion auf die Besucher wartet und welcher prominente Gast kommt.

Auf dem Sportzentrumgelände in Kaufering findet am Donnerstag und Freitag (26. und 27. September) die zehnte Auflage der Ausbildungsmesse Landsberg statt. Die Kontaktbörse soll Firmen und junge Leute ins Gespräch über mögliche Ausbildungsplätze bringen. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter knapp 5000 Besucher. Zum Jubiläum haben sich die Organisatoren Markus Wasserle und Christian Winklmeier etwas Spezielles einfallen lassen: Ein 33 Meter hohes Riesenrad wird auf dem Messegelände stehen.

Die Ausbildungsmesse setzt auf Sponsoren

In einem Pressegespräch erklärt Wasserle, Vorsitzender des Vereins für Berufsorientierung, welchen Zweck das Riesenrad hat: „Ausbilder und Schüler können sich bei einer Fahrt persönlich kennenlernen, das ist ähnlich wie beim Speeddating.“ Das Rad werde bereits am Mittwoch aufgebaut und sei das Highlight der diesjährigen Messe. Finanziert wurde es, so Wasserle, vor allem durch einen „großzügigen Sponsoringbetrag der Firma Eichler“. Dessen Geschäftsführer, Günter Hüfner, fand die Idee sofort „super“. Für ihn hat das Rad einen Symbolcharakter, der den Sinn der Messe widerspiegele: „Wer hoch hinaus will, muss irgendwann unten einsteigen. Viele Schüler sind nun an diesem Punkt in ihrem Leben.“

Jeder Schüler muss Stempel sammeln

Zum Start der Messe ist ein prominenter Gast in Kaufering vor Ort: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wird die Veranstaltung am Donnerstagabend eröffnen. Der Freitagmorgen ist für Schüler reserviert. In diesem Jahr seien über 2000 Schüler von 19 weiterführenden Schulen angemeldet, sagt Wasserle. Damit die Schüler die Messe auch nutzen, bekäme jeder eine Liste und die Aufgabe, diese mit Stempeln zu füllen. Einen Stempel verdiene man sich durch ein qualifiziertes Gespräch mit einem Ausbilder auf der Messe.

Insgesamt 115 Unternehmen kommen heuer nach Kaufering. Damit sind laut Wasserle alle Plätze ausgebucht. Ein Ziel der Messe sei, „die jungen Leute vor Ort zu halten“, so Wasserle. Deshalb seien knapp 70 Prozent der Aussteller Firmen aus der Region. Die restlichen 30 Prozent würden sich aus überregionalen Angeboten wie beispielsweise der Bundespolizei, der Kirche oder der Deutschen Post zusammensetzen.

Auch Bands und Cheerleader sind dabei

Günter Hüfner sagt, dass die Ausbildungsmesse auch für Firmen wichtig ist: „Es ist eine große Chance für Unternehmen, sich bei jungen Leuten überhaupt bemerkbar zu machen.“ Er und Wasserle verweisen darauf, dass aufgrund des demografischen Wandels die Schülerzahlen rückläufig seien. Den Bedarf an Auszubildenden zu decken, werde so immer schwieriger.

Neben den Ständen der Aussteller, die auf dem Parkplatz, im Sportzentrum und in der Lechauhalle zu finden sind, versprechen die Organisatoren und buntes Rahmenprogramm. Auf der Eventbühne treten unter anderem regionale Bands und die Cheerleader Landsberg auf.

