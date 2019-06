Umleitung: Landsberger Radfahrer kritisieren Beschilderung

Plus Xaver Ermann bemängelt, dass an manchen Verzweigungen zwischen Landsberg und Kaufering keine Wegweiser stehen. Er fragt sich, warum nicht übers Industriegebiet umgeleitet wird. Auch manche Autofahrer haben Probleme mit der Baustelle.

Die Baustelle an der Autobahnbrücke in der Augsburger Straße in Landsberg bringt nicht nur die dort tätigen Arbeiter ins Schwitzen. Auch die Radfahrer zwischen Kaufering und Landsberg müssen weiter als gewohnt fahren. Die Autofahrer stehen in den Hauptverkehrszeiten länger im Stau als sonst. Der ist zum Teil länger, als er eigentlich sein müsste, so jedenfalls die Erfahrung von Taxifahrer Julian Welter. Und Xaver Ermann aus Landsberg kritisiert, wie die Radler umgeleitet werden. Und in der Sitzung des Bauausschusses hat auch Grünen-Stadtrat Henrik Lüßmann die Umleitung aufs Tapet gebracht.

Warum nicht ohne Serpentinenschikane?

„Absolut unzureichend ausgeschildert und länger und fahrradunfreundlicher als notwendig“, so bezeichnete Ermann die Fahrrad-Umleitung in einem Schreiben an die Stadt. Er kritisiert vor allem drei Punkte: Obwohl der Radweg nur an der Autobahnbrücke nicht befahrbar ist, beginne die Sperrung bereits am Ortsausgang von Kaufering. Radfahrer, die ins Landsberger Industriegebiet wollen, sollten darauf hingewiesen werden, dass bis dorthin der Weg frei wäre, fordert Ermann. Wer sich an die Umleitung hält, macht einen über zwei Kilometer langen Umweg, um von Kaufering ins Industriegebiet zu fahren.

Ermanns zweiter Kritikpunkt ist, dass an zwei Abzweigungen keine Schilder aufgestellt wurden: von Kaufering kommend an der Weggabelung nach der Bahnüberführung und von Landsberg aus nach der Unterfahrung der Eisenbahnbrücke vor der Autobahn. Generell fragt sich Ermann aber, warum die Radler nicht einfach über die Lechwiesenstraße geleitet werden – ohne Schotterweg und Serpentinenschikane nach der Straßenmeisterei. Und für viele Radler wäre der Weg übers Industriegebiet kürzer.

So reagiert die Stadtverwaltung auf die Beschwerde

Die Stadtverwaltung reagierte auf Ermanns Beschwerde: Möglicherweise sei die angeordnete Beschilderung verändert oder entfernt worden, heißt es in der Antwort des Ordnungsamts. Die Stadt habe den Bauleiter der Autobahndirektion „soeben gebeten, dies unverzüglich zu prüfen und uns eine Info zu geben. Im Genehmigungsverfahren wurde auf die schlüssige Beschilderung, eben auch im Hinblick auf nicht ortskundige Radfahrer, Wert gelegt“. Deshalb sei auch auf einen Hinweis auf die „Westroute“ an der Ampel in Höhe der Viktor-Frankl-Straße in Kaufering verzichtet worden. Diese würde mehr in das Stadtgebiet führen und für den überörtlichen Radverkehr eher irreführend sein, so die Erklärung der Stadt.

Tobias Ehrmann, Sachgebietsleiter Brückenbau bei der Autobahndirektion in Kempten, räumte gegenüber dem LT ein, dass die Umleitung nicht optimal ausgeschildert worden sei. „Die Stelle südlich der Autobahn ist auch mir aufgefallen, da wird ein Schild ergänzt.“ Neu war für ihn jedoch die Situation an der Bahnstrecke in Kaufering. Für ein Zusatzschild, dass die Zufahrt von Kaufering ins Industriegebiet entlang der Augsburger Straße möglich wäre, wäre laut Ehrmann das Ordnungsamt zuständig. Dass darauf aber verzichtet wurde, könnte diesen Grund haben: „Da werden die Radfahrer dann so nah an die Baustelle geführt, dass sie durch den gesperrten Bereich durchfahren.“

Noch acht bis zehn Wochen dauert es

Notwendig sei die Sperrung, weil Baucontainer auf dem Radweg stehen, ab nächster Woche werde die Brücke auch in diesem Bereich saniert. In acht bis zehn Wochen werden die Radfahrer wieder auf direktem Weg von Kaufering nach Landsberg fahren können.

Unter den Autofahrern sorgt offenbar auch das Einfädeln auf die im Bereich der Brücke um eine Spur verengte Augsburger Straße für Irritationen. Dem Taxifahrer Julian Welter, der die Strecke 15- bis 20-mal befährt, ist aufgefallen, dass sich der Stau oft deshalb in die Länge ziehe, weil Autofahrer schon hunderte Meter vor der Verengung auf die rechte Spur wechseln. Das führe auch dazu, dass der Verkehr zur Autobahnauffahrt Richtung Lindau nicht auf die Abbiegespur wechseln kann. Richtig wäre es, beide Spuren bis zur Verengung zu nutzen. Doch was passiert, wenn er es so macht? Da bekomme er von manchen Autofahrern den Vogel oder den Stinkefinger gezeigt.

So geht das Reißverschlussverfahren

Derweil verhalte sich Welter aber genau richtig, betont der Vizechef der Landsberger Polizei, Michael Strohmeier: „Das Reißverschlussverfahren ist am Hindernis anzuwenden.“ Bis dorthin zu fahren, sei kein Vordrängeln – sofern dies auf den beiden Spuren Richtung Landsberg geschehe. Nicht erlaubt sei, auf der Spur Richtung Lindau bis zur Engstelle zu fahren, da müsse man den Rechtsabbiegepfeilen folgen.

Insgesamt habe sich die Verkehrssituation rund um die Baustelle aber nicht so problematisch entwickelt wie die Polizei befürchtet habe. So gebe es keine Rückstaus auf die Autobahn, an der Einmündung der Abfahrt in die Augsburger Straße habe sich trotz des viel dichteren Verkehrs auf der verbleibenden Spur bislang kein Unfall ereignet.

Von subjektiven und objektiven Gründen

Dass sich auch in Richtung Norden der Verkehr bisweilen etwas mehr staue als sonst, obwohl dort die Fahrbahn nicht verengt ist, hat laut Strohmeier wohl subjektive Gründe. Manche Autofahrer sähen die Ursache dieses in den Hauptverkehrszeiten entstehenden „Grundstaus“ in der vor ihnen liegenden Baustelle und bögen dann nach links auf die Autobahn ab. Das führe zu längeren Abbiegezeiten und damit auch zu einer Stauung, sagt Strohmeier. Er sieht jedoch „keine schwerwiegenden Einschränkungen“, wie er sagt: „Es staut sich zwar, aber zeitlich spielt das keine große Rolle.“

LT-Redakteur Gerald Modlinger sieht bei der Radfahrer-Umleitung auch Verbesserungsbedarf. Umleitung soll kein Umweg sein