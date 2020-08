11:14 Uhr

Ummendorf: Auto fährt in Hauseingang und fängt zu brennen an

Feuerwehreinsatz in Ummendorf: Dort kam ein Auto von der Fahrbahn ab, prallte in einen Hauseingang und fing zu brennen an.

Dramatische Szenen haben sich am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in Ummendorf abgespielt. Wie die Polizei mitteilt, war eine 60-jährige Autofahrerin aus dem nördlichen Landkreis Landsberg auf der der Landsberger Straße unterwegs und kam plötzlich aus unbekannter Ursache mit ihrem Pkw nach links ab und prallte frontal auf Höhe der Eingangstüre in ein Wohnhaus.

Aufgrund der Kollision fing es im Motorraum des Wagens zu brennen an. Passanten konnten die Frau retten und versuchten, den Brand notdürftig mit Wassereimern unter Kontrolle zu halten. Die Feuerwehr löschte den Brand dann endgültig. Die 60-Jährige erlitt Prellungen an Oberkörper und Gesicht und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand Schaden von rund 6000 Euro, am Gebäude von etwa 8000. (lt)

