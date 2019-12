16:01 Uhr

Unbekannte Diebe montieren Reifensätze ab

In Landsberg haben unbekannte Täter in zwei Autohäusern zwei Reifensätze von Autos abgeschraubt. Die Polizei ermittelt.

Ziemlich dreist gehen unbekannte Diebe in Landsberg vor: In Autohäusern montieren sie von zwei Autos einfach die Räder ab.

Besonders dreist sind in der Zeit von Samstag bis Montagmorgen unbekannte Diebe in Landsberg vorgegangen. Wie die Polizei mitteilt, stahlen sie aus zwei Autohäusern in der Graf-Zeppelin-Straße und der Hermann-Köhl-Straße zwei Rädersätze. Dazu wurden die Fahrzeuge aufgebockt und die Reifen abmontiert.

Abgestellt wurden die Fahrzeuge dann auf alten Stahlfelgen. Bei einem Fahrzeug handelte es sich um einen Nissan Qashqai, bei dem anderen um einen Opel Astra. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter Telefon 08191/932-0.

