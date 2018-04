vor 41 Min.

Unbekannte feiern Gelage am Aussichtsturm und hinterlassen Dreck

Unbekannte haben am Aussichtsturm am Ammersee-Südufer wieder einmal eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Scherben und Müll: Am Aussichtsturm im Naturschutzgebiet am Südufer des Ammersees bei Dießen haben Unbekannte wieder einmal gewütet.

Kaum wird es wieder wärmer, schon sind Randalierer unterwegs. In der Zeit von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in der Nähe des Vogelbeobachtungsturms im Naturschutzgebiet am Ammersee eine Info-Tafel verbogen. Außerdem lagen überall zertrümmerte Bierflaschen, wie die Polizei mitteilt. Der dazugehörige Bierträger sowie weiterer Müll wurden im Naturschutzgelände hinterlassen. (lt)

Hinweise an die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0.

