14:07 Uhr

Unbekannte hinterlassen in Dießen eine Spur der Verwüstung

Sie beschädigten am Wochenende in Dießen eine Reihe von Autos und hinterließen Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Jetzt sucht die Polizei nach den Unbekannten.

Eine Spur der Verwüstung haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dießen hinterlassen. In der Grünhütlstraße und in der Rotter Straße wurden an vier Autos die Außenspiegel abgetreten, wie die Polizei mitteilt. Auf einem Betriebsgelände in der Grünhütlstraße wurden bei zwei Firmen diverse Fahrzeuge beschädigt. Dabei wurden von einer Firma an vier Lkw, vier Baufahrzeugen und einem Pkw verschiedene Scheiben eingeschlagen. Bei der zweiten Firma wurden drei Pkw beschädigt, indem Spiegel und Leuchten zerstört wurden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

In der Zeit von Freitag bis Montagmorgen wurden auch noch an verschiedenen Gebäudeteilen der Carl-Orff-Schule Graffiti gesprüht. Schaden: rund 2000 Euro. (lt)

Hinweise an die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0.

